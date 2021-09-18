人民网北京9月18日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月18日10时25分，天舟二号货运飞船从空间站天和核心舱后向端口分离，并绕飞至前向端口完成自动交会对接，整个过程历时约4小时。目前，空间站天和核心舱与天舟二号货运飞船组合体状态良好，后续将先后迎接天舟三号货运飞船、神舟十三号载人飞船的访问。

9月16日，天舟三号货运飞船与长征七号遥四运载火箭组合体已垂直转运至发射区，将于近日择机进行发射。天舟三号货运飞船将先于神舟十三号载人飞船抵达空间站，目的是提前运送补给物资。

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