天舟二号货运飞船完成绕飞和前向交会对接
2021年09月18日14:36 | 来源：人民网
小字号
人民网北京9月18日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月18日10时25分，天舟二号货运飞船从空间站天和核心舱后向端口分离，并绕飞至前向端口完成自动交会对接，整个过程历时约4小时。目前，空间站天和核心舱与天舟二号货运飞船组合体状态良好，后续将先后迎接天舟三号货运飞船、神舟十三号载人飞船的访问。
9月16日，天舟三号货运飞船与长征七号遥四运载火箭组合体已垂直转运至发射区，将于近日择机进行发射。天舟三号货运飞船将先于神舟十三号载人飞船抵达空间站，目的是提前运送补给物资。
(责编：赵竹青、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 天舟二号货运飞船完成绕飞和前向交会对接
- 人民网北京9月18日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月18日10时25分，天舟二号货运飞船从空间站天和核心舱后向端口分离，并绕飞至前向端口完成自动交会对接，整个过程历时约4小时。目前，空间站天和核心舱与天舟二号货运飞船组合体状态良好，后续将先后迎接天舟三号货运飞船、神舟十三号载人飞船的访问。…
- 你眼中的“未来品牌”，长什么样？
- 11年前，在潮玩市场还没有流行迹象时，王宁凭着对艺术的热爱，用盲盒潮玩点亮消费市场； 5年前，在竞争激烈的瓶装饮料市场里，唐彬森开始二次创业，洞察消费者对于饮料的新需求，以无糖气泡水为行业注入新元气； 4年前，为打造更适合亚洲人的美妆产品，完美日记在其主打的眼影产品上，用大量数据调研的方法，在配方、色粉、油脂、黏合剂等要素上重新研究，让眼影不再飞粉…… 9月15日，国家统计局公布的经济数据显示，今年1—8月份，社会消费品零售总额281224亿元，同比增长18.1%，比2019年1-8月份增长8.0%。从结构来看，与居民日常生活相关的商品零售增势保持了总体稳定。…
相关新闻
- 评论
- 关注