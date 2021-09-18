人民网北京9月18日电 （王仁宏）9月16日-17日，通用技术集团首个“流动医院”落户内蒙古商都县，在商都县泉脑子村开启了当地首个“流动医院”服务模式，把优质医疗资源送到百姓家门口，打通健康帮扶“最后一百米”，进一步补齐帮扶地区卫生健康服务体系短板。

医生正为商都县泉脑子村居民进行健康体检。受访者供图

9月16日上午10时许，在通用技术集团董事长、党组书记于旭波与商都县委负责人共同见证下，通用技术集团对口援建内蒙古乌兰察布市商都县县医院的小通移动诊疗车正式发车，开启当地首个“流动医院”服务模式。

作为由中央直接管理的国有重要骨干企业，通用技术集团拥有先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服务三大核心主业，一直践行“以科技进步和品质服务引领美好生活”的企业使命，以实际行动支持民族地区实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进帮扶地区高质量发展。

通用技术集团董事长、党组书记于旭波表示，立足新起点，通用技术集团将严格落实“四个不摘”要求，一如既往、全力以赴支持商都县乡巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴。

医生正为商都县泉脑子村居民进行健康体检。受访者供图

据了解，小通移动诊疗车主要以诊疗车为载体，以数字化为手段，使诊疗车成为“长了轮子的医院”，将医疗资源延伸到社区、单位、乡镇的末梢终端。小通移动诊疗车全长8米，由通用技术环球医疗精心设计，配置了DR、彩超、心电图机、全自动生化分析仪、血液细胞分析仪、尿液分析仪、肺功能测试仪等11大项检查检验设备，以及除颤仪、监护仪、呼吸机等急救设备，在满足门诊常规检查检验及国家公共卫生体检所有项目的要求外，还部署了HIS、LIS、PACS、体检等信息系统，并与互联网医院实现数据互通，使其兼具移动诊所、互联网诊疗及医疗急救能力，真正实现了“流动医院”的服务功能。

商都县小通移动诊疗车可以依托通用技术集团所属各医疗机构医疗资源以及商都县医院本地化医疗服务能力，借助各类移动载体，发挥流动医院灵活高效优势，开展急危重症紧急救治、下沉式医疗健康服务。

近年来，通用技术集团坚定实施乡村振兴、健康中国战略，始终把保障人民健康放在优先发展的战略位置，助推国家分级诊疗制度实施和医疗资源下沉，致力于解决百姓看病就医的痛点问题。今年以来，为扎实开展党史学习教育，切实为群众办实事，通用技术集团党组深入实施“小通诊所”品牌建设，满足人民群众、国家部委机关、企业职工和社区居民多元化医养需求。

小通移动诊疗车也是通用技术集团第一台正式落地的移动“小通诊所”。该诊所集诊疗、体检、保健、健康教育、健康咨询及促进健康的一系列健康管理服务为一体，通过丰富服务内涵、提升服务质量、转变服务模式，进一步缩短患者就医半径，打通了百姓看病就医的“最后一公里”，是百姓“家门口”“单位里”的医院。

目前，通用技术集团已经在北京、陕西、安徽等地，挂牌成立“小通诊所”18个。

(责编：王仁宏、初梓瑞)