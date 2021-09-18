人民网北京9月18日电 （记者乔雪峰）“会展业被誉为国民经济的晴雨表，行业发展的风向标和产业进步的助推器，与旅游业、房地产业并称为世界三大无烟产业，会展业为中国经济持续稳定的发展作出了重要努力。”9月17日，中国国际贸易促进委员会原副会长、中国国际商会原副会长王锦珍在第十一届中外会展投资合作洽谈会开幕式上表示，近年来，伴随中国经济发展和国际化进程步伐，中国会展业获得巨大发展，不仅拥有全球室内可供展览的最大面积，而且展会的内容和形式丰富多样。

王锦珍指出，在融合发展的全面推进下，我国培育了一批名誉世界行业前列的品牌展会，人才队伍不断扩大，助力了经济和城市以及国际合作发展，成为名副其实的展览大国，“然而也要看到，目前我国会展业存在的众多有待进一步提升改进方面。”

王锦珍表示，一是展览行业产值规模与我国经济规模不相匹配。二是传统展会仍然占据多数，占据主导地位，展会质量和水平有待进一步提升。三是地区分布参差不齐，差别较大。四是境内外展会发展不平衡。五是我国会展人才跟不上社会经济发展的需要。

“这些不足是发展中的痛点，相信随着我国经济持续稳定高质量的发展，展览人办展理念的提升和数字技术的应用将会迎刃而解。” 王锦珍表示，眼下全球会展业遭受疫情沉重打击，我国会展业所受影响不浅，但我国疫情精准防控，加上我国“十四五”发展规划的实施和2035年发展愿景目标的确认，以及构建双循环新发展格局的确定，这些将促进我国经济结构的调整，促进经济高质量和对外经贸合作稳固发展，为我国会展业发展带来很多机遇，或者带来巨大商机。

中国城市会议展览业协会联盟主席、亚洲展览会议协会联盟副主席、厦门市会议展览业协会会长郑智在开幕式上表示，会展业的发展当前遇到了新的形势和变化，由于国际政治经济格局的变化，促使会展业的发展由发达国家向发展中国家转移，由西向东推进，新兴市场、新兴国家对会展业需求进一步增强。

郑智指出，一个国家会展业的发展既需要有众多的品牌企业，也需要有众多的品牌单位，同时要有良好的会展设施，还要有政策的引导。“只有官方和民间一起努力，相互结合，相互促进，我们的会展业才能快速的发展。”

记者从第十一届中外会展投资合作洽谈会上获悉，本届大会以“全球同呼吸，会展共命运”为主题，共设置七大分论坛。此外，今年大会还将延续往年的传统，继续举办专场的会展推介会。

“2020年疫情爆发以来，全球会展行业受到巨大冲击，也随之发生了很大变化。”北京新展国际传媒有限公司总裁赵伟在开幕式上表示，调查显示，2020年各会展主办单位规模普遍下降，平均办展规模相当于2019年的58%，在办展数量方面，总办展数量相当于2019年度的48%。“我们的出展企业受到疫情影响，陷入停滞状态，虽然有些出展企业通过线上会展推出维持了一部分业务，但大部分出展企业依然面临停工或者转行的危机”

赵伟指出，面对疫情对会展行业发展带来的新机遇，希望通过本届洽谈会能够为会展行业的企业通过与会嘉宾的真知灼见，前瞻问题，理清问题，抓住机遇，促进会展合作，共享市场的目的。

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