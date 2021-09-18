驭势科技入选国家级专精特新“小巨人”企业名单
2021年09月18日14:26 | 来源：人民网
小字号
近日，工业和信息化部（工信部）网站发布了“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业名单（第二批第一年）”公示，驭势科技等656家企业入选。
专精特新“小巨人”企业是“专、精、特、新”企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的“排头兵”企业。工信部对专精特新“小巨人”企业提出要求，要继续专注于细分市场，聚焦主业，不断提升创新能力，增强核心竞争力，在改善经营管理、提升产品质量、实现创新发展方面发挥示范带动作用。
作为入选企业，据驭势科技相关负责人介绍，该公司自成立以来，坚持全栈自主研发，为产业交付全场景、真无人、全天候的“AI驾驶员”，开创了自动驾驶独特演进发展路线，强调技术必须融入产业进行系统性创新形成价值牵引，掌握了包括车载智能驾驶域控制器、核心算法以及云端管理服务平台等自动驾驶核心技术，并在真实作业场景商业应用中研发并积累了大量专有技术诀窍和特定算法。
据了解，通过大量的开放道路和实体经济生产应用，驭势科技积累了道路形态、运营环境、作业流程等三级场景超百项，促进“AI驾驶员”成长为一个“A照+B照+C照+骑手”全部持证上岗的见多识广“老司机”。“公司将继续聚焦主业、苦练内功、强化创新，致力于成为国际无人驾驶商业化领跑者。”该负责人表示。
(责编：曹淼、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 天舟二号货运飞船完成绕飞和前向交会对接
- 人民网北京9月18日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月18日10时25分，天舟二号货运飞船从空间站天和核心舱后向端口分离，并绕飞至前向端口完成自动交会对接，整个过程历时约4小时。目前，空间站天和核心舱与天舟二号货运飞船组合体状态良好，后续将先后迎接天舟三号货运飞船、神舟十三号载人飞船的访问。…
- 你眼中的“未来品牌”，长什么样？
- 11年前，在潮玩市场还没有流行迹象时，王宁凭着对艺术的热爱，用盲盒潮玩点亮消费市场； 5年前，在竞争激烈的瓶装饮料市场里，唐彬森开始二次创业，洞察消费者对于饮料的新需求，以无糖气泡水为行业注入新元气； 4年前，为打造更适合亚洲人的美妆产品，完美日记在其主打的眼影产品上，用大量数据调研的方法，在配方、色粉、油脂、黏合剂等要素上重新研究，让眼影不再飞粉…… 9月15日，国家统计局公布的经济数据显示，今年1—8月份，社会消费品零售总额281224亿元，同比增长18.1%，比2019年1-8月份增长8.0%。从结构来看，与居民日常生活相关的商品零售增势保持了总体稳定。…
相关新闻
- 评论
- 关注