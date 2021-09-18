近日，工业和信息化部（工信部）网站发布了“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业名单（第二批第一年）”公示，驭势科技等656家企业入选。

专精特新“小巨人”企业是“专、精、特、新”企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的“排头兵”企业。工信部对专精特新“小巨人”企业提出要求，要继续专注于细分市场，聚焦主业，不断提升创新能力，增强核心竞争力，在改善经营管理、提升产品质量、实现创新发展方面发挥示范带动作用。

作为入选企业，据驭势科技相关负责人介绍，该公司自成立以来，坚持全栈自主研发，为产业交付全场景、真无人、全天候的“AI驾驶员”，开创了自动驾驶独特演进发展路线，强调技术必须融入产业进行系统性创新形成价值牵引，掌握了包括车载智能驾驶域控制器、核心算法以及云端管理服务平台等自动驾驶核心技术，并在真实作业场景商业应用中研发并积累了大量专有技术诀窍和特定算法。

据了解，通过大量的开放道路和实体经济生产应用，驭势科技积累了道路形态、运营环境、作业流程等三级场景超百项，促进“AI驾驶员”成长为一个“A照+B照+C照+骑手”全部持证上岗的见多识广“老司机”。“公司将继续聚焦主业、苦练内功、强化创新，致力于成为国际无人驾驶商业化领跑者。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)