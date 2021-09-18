服务司机群体、优化从业环境 快狗打车成立司机服务委员会
2021年09月18日14:37 | 来源：人民网
小字号
9月18日，“快狗打车”宣布成立司机服务委员会，旨在服务司机群体、优化从业环境和发挥平台效应，实现消费者、司机、平台和社会多方共赢。
据快狗打车相关负责人介绍，该公司已经建立了一套由内而外的多重监督体系，确保司机服务动委员会的安全、平稳、高效的运行，并以此保障司机相关权益，解决司机在服务中的实际问题。司机服务委员会由CEO何松牵头，担任司机服务委员会主任，委员由快狗打车平台员工代表和平台司机代表组成。其中平台员工代表和司机代表的委员名额按照1:1比例设置，采用民主集中制的原则对重要事项进行决议。
同时，司机服务委员会将通过成立提案工作组、规则优化组、收入提升组、从业环境组等实实在在的部门，去收集司机端咨询、质疑和建议等内容，建立司机诉求台账，做到“件有记录、单单有回应”，加快推动司机工会、司机党建、司机之家建设和职业伤害保障试点等，有效提高司机的获得感和幸福感。
该负责人还表示，作为以同城货运司机这类新业态劳动者为服务和价值核心的企业，公司始终坚持“服务司机群体、优化从业环境”的宗旨。企业战略也长期围绕如何让司机更满意、如何让司机待遇更好、如何让劳动者更有尊严、如何让司机们工作得更加体面等核心问题进行思考、迭代。此次成立司机服务委员会，尝试更多方式服务和保障新业态劳动者权益的战略，既是公司为应对互联网同城货运下半场“科技向善、服务至上”战略转型的关键一步，也是彰显企业责任的温情关怀的举措。
(责编：董童、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 天舟二号货运飞船完成绕飞和前向交会对接
- 人民网北京9月18日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月18日10时25分，天舟二号货运飞船从空间站天和核心舱后向端口分离，并绕飞至前向端口完成自动交会对接，整个过程历时约4小时。目前，空间站天和核心舱与天舟二号货运飞船组合体状态良好，后续将先后迎接天舟三号货运飞船、神舟十三号载人飞船的访问。…
- 你眼中的“未来品牌”，长什么样？
- 11年前，在潮玩市场还没有流行迹象时，王宁凭着对艺术的热爱，用盲盒潮玩点亮消费市场； 5年前，在竞争激烈的瓶装饮料市场里，唐彬森开始二次创业，洞察消费者对于饮料的新需求，以无糖气泡水为行业注入新元气； 4年前，为打造更适合亚洲人的美妆产品，完美日记在其主打的眼影产品上，用大量数据调研的方法，在配方、色粉、油脂、黏合剂等要素上重新研究，让眼影不再飞粉…… 9月15日，国家统计局公布的经济数据显示，今年1—8月份，社会消费品零售总额281224亿元，同比增长18.1%，比2019年1-8月份增长8.0%。从结构来看，与居民日常生活相关的商品零售增势保持了总体稳定。…
相关新闻
- 评论
- 关注