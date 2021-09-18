9月18日，“快狗打车”宣布成立司机服务委员会，旨在服务司机群体、优化从业环境和发挥平台效应，实现消费者、司机、平台和社会多方共赢。

据快狗打车相关负责人介绍，该公司已经建立了一套由内而外的多重监督体系，确保司机服务动委员会的安全、平稳、高效的运行，并以此保障司机相关权益，解决司机在服务中的实际问题。司机服务委员会由CEO何松牵头，担任司机服务委员会主任，委员由快狗打车平台员工代表和平台司机代表组成。其中平台员工代表和司机代表的委员名额按照1:1比例设置，采用民主集中制的原则对重要事项进行决议。

同时，司机服务委员会将通过成立提案工作组、规则优化组、收入提升组、从业环境组等实实在在的部门，去收集司机端咨询、质疑和建议等内容，建立司机诉求台账，做到“件有记录、单单有回应”，加快推动司机工会、司机党建、司机之家建设和职业伤害保障试点等，有效提高司机的获得感和幸福感。

该负责人还表示，作为以同城货运司机这类新业态劳动者为服务和价值核心的企业，公司始终坚持“服务司机群体、优化从业环境”的宗旨。企业战略也长期围绕如何让司机更满意、如何让司机待遇更好、如何让劳动者更有尊严、如何让司机们工作得更加体面等核心问题进行思考、迭代。此次成立司机服务委员会，尝试更多方式服务和保障新业态劳动者权益的战略，既是公司为应对互联网同城货运下半场“科技向善、服务至上”战略转型的关键一步，也是彰显企业责任的温情关怀的举措。

(责编：董童、李源)