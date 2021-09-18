原标题：上合组织银联体理事会第十七次会议召开

9月16日，上海合作组织银行联合体（上合银联体）理事会召开第17次会议。

会议期间，各方高度评价上合组织成立20周年、上合银联体成立16年来在促进区域经济繁荣发展方面发挥的重要作用，并围绕加强成员机构间投融资合作，扩大上合区域内金融交流对话等议题进行探讨。参会有关方签署了《上合组织银联体中期发展战略（2022-2026年）》，明确未来五年在金融合作、交流协作、机制发展等领域的重点工作。

中国国家开发银行董事长赵欢在视频发言中表示，面向未来，上合银联体应进一步深化合作，为推动上合区域经济繁荣和可持续发展作出更大贡献。一是更加注重团结协作，不断拓展合作领域，加强在基础设施互联互通、先进制造业、现代化物流、园区建设、现代农业、医药卫生、高新科技等领域的合作，构建更为高效稳定的区域产业链、供应链。二是更加注重绿色低碳，积极支持绿色可持续发展项目，培育区域能源和产业结构升级中的新增长点，提升上合国家应对气候变化的能力，帮助各国向节能环保、低碳和有韧性的经济过渡，助力实现可持续发展。三是更加注重数字经济，共同推动数字技术与经济社会发展深度融合，支持推广大数据、人工智能等新一代信息技术在实体经济中的应用，以科技创新带动传统制造业转型升级，形成金融、科技和产业三角良性互动。四是更加注重改善民生，不断加强普惠金融合作，继续加强抗疫合作，加大对中小企业和社会民生薄弱环节的资金支持力度，提升金融服务的覆盖面和可得性，有效促进就业，提高人民生活水平。五是更加注重开放包容，构建更紧密、更广泛的伙伴关系，继续以实际行动践行多边主义，发展和深化同区域内及国际多边机构的交流合作，建立更广泛的朋友圈，密切协调配合，丰富合作模式，促进区域经济金融进一步开放、交流、融合。

上合组织银联体成立于2005年10月，目前共有印度基础设施金融公司、哈萨克斯坦开发银行、中国国家开发银行、吉尔吉斯斯坦RSK银行、巴基斯坦哈比银行、俄罗斯联邦外经银行国家开发集团公司、塔吉克斯坦国家储蓄银行、乌兹别克斯坦外经银行等8家成员行，白俄罗斯银行和蒙古开发银行2家伙伴行。成立16年来，上合银联体通过机制建设、项目融资、规划合作、人员交流、政策调研等全方位合作，在支持本区域和各国经济发展、民生改善等方面发挥了重要作用。

中国国家开发银行作为银联体成员行之一，与各成员行、伙伴行建立了良好的合作关系。截至2021年6月末，国家开发银行与上合银联体成员行和伙伴行合作项目59个，累计发放贷款107亿美元、181亿元人民币。2018年，国家开发银行设立300亿元人民币等值专项贷款，用于支持上合银联体成员行、伙伴行在基础设施互联互通、产能合作、金融、中小企业和民生等重点领域合作，目前该专项贷款执行顺利。

(责编：曹淼、李源)