“创客中国”中小企业创新创业大赛成果展示对接活动举办
2021年09月18日16:13 | 来源：新华社客户端
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9月16日，在第十七届中国国际中小企业博览会和首届中小企业国际合作高峰论坛期间，“创客中国”中小企业创新创业大赛成果展示对接活动成功举办。活动组织了13个大赛优秀项目参与现场路演、展示，与14家龙头企业、基地园区、投资机构和服务机构现场对接，同时采用数字展馆为主、现场展示为辅的形式，展示大赛成果。
“创客中国”中小企业创新创业大赛在激发企业创新潜力，加强产融对接上取得积极成果。例如，在2020年的决赛中，北京软体机器人科技有限公司的创新末端执行器项目获得企业组第一名。该项目的SRT柔性夹爪系列产品（创新末端执行器）能够自适应抓取和分拣，解决了工业自动化生产的关键难题，具有较强的创新性和实用性，获得较高关注度和投资支持。
据介绍，工信部、财政部共同举办“创客中国”中小企业创新创业大赛，以“围绕产业链、部署创新链、配置资金链”为主旨，通过比赛及参赛项目服务活动为广大中小企业和创客提供交流展示、产融对接、项目孵化的平台，激发创新潜力，集聚创业资源，助力提升中小企业专业化水平和成长为专精特新企业，积极促进大中小企业和各类主体融通创新，协助解决中小企业目前融资难、融资贵等问题，持续推动中小企业高质量发展。（记者 郭倩 北京报道）
(责编：王震、吕骞)
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