原标题：贝壳研究院发布《2021年中国城市生活圈活力指数》

近日，贝壳研究院发布《2021年中国城市生活圈活力指数》，报告提出“分钟城”这一概念，借助城市生活圈服务可达度、业态丰富度、环境品质度三个指标，对60城“15 分钟生活圈”的表现进行评估，并重点分析典型城市与社区相关案例。

“分钟城”活力指数南方优于北方

贝壳研究院提出的“分钟城”概念，即以家为中心，在适合城市的步行时长范围内，满足人们日常生活一切之需，包括家庭、商店、娱乐、教育和医疗等。具体是5分钟、10分钟、还是15分钟城市，可因地制宜。

如果按主流的“15 分钟城市”标准，圈定2020 年人口在 500 万以上的60个城市，按权重高低依次衡量其生活圈的服务可达度、业态丰富度、环境品质度，各大城市表现如何？

报告指出，中国多数区域重点城市表现不错，综合评分排名前20的城市，上海得分最高。整体来看，南方城市好于北方城市。

“15分钟城市”是何景象？

在15分钟城市建设上，上海已进行过诸多探索。贝壳研究院指出，上海中心城区生活圈活力指数较高，黄浦区和静安区最明显。从环线角度看，上海社区生活圈活力水平呈现沿“内环-中环-外环”依次递减的趋势，内环小区公共服务配套的便利程度较高。

分城区看，以黄浦、静安、徐汇等为代表的中心城区社区生活圈活力水平较高，崇明、金山、青浦、奉贤等外围城区仍有待提升。此外，浦江以西生活圈活力水平超过浦江以东，越靠近黄浦江沿岸社区生活圈活力越强。

从北京226个商圈的空间分布密度看，总体上以天安门为中心较均匀地向四周扩散，核心城区的生活圈活力更强，活力指数由此向外递减。北京生活圈活力的核心，则从天安门向东部偏移，东城区和朝阳区西部表现最优，西城区商圈的活力指数差异最小。

北京商圈“生活圈活力”TOP10显示，东大桥、崇文门高居前两位，排名3至10名的商圈分别为灯市口、三里屯、CBD、北工大、东花市、交道口、苏州桥、团结湖。前十名的商圈中朝阳区占半数，东城区占四席，海淀区商圈首位苏州桥排名第九。

成都作为典型的放射型城市，“分钟城”的水平呈现由内向外辐射，依次递减的特征，高指数商圈集中分布在锦江、青羊、金牛、武侯及成华等中心成熟区域。同时，生活圈活力指数TOP10的商圈均位于二环范围内，包括盐市口、太升路、合江亭等。

重回社区，你身处“蜂巢”还是“孤岛”？

对“分钟城”的研究，最终要回归人的本质，让生活有更多的需求获得感。因此，报告从城市出发继续下沉，来到距离人最近的社区，通过测算北京6800个社区生活圈活力指数，总结出超大型社区、城市“蜂巢”以及“孤岛”社区三种典型社区。

在北京昌平区，体量庞大的天通苑素因建筑面积与居住人口居于头部位置，被定义为超大型社区。相关大数据分析显示，绝大多数回天通苑地区就业人口的就业半径在10公里以上，工作地点遍布主城区，对人群的包容性极强。

超大社区之外，还有一类小区，租赁情况与小区户数的比值较高，租赁流动性越大，被报告定义为“城市蜂巢”。以MASTER领域为例，该小区该社区品质指数约为74.91，高于82.8%的样本社区，居住人群特征也比较明显：两口之家的白领，整体偏年轻化。

与上述两类不同，城市中还存在着“孤岛”社区。以北京青青家园为例，这里西临东五环，在丰富度及可达度方面表现较低，但是在品质度方面，该社区远高于样本社区均值。

(责编：董童、李源)