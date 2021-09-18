原标题：大悦城控股成功发行6亿美元俱乐部贷款，含首笔绿色贷款

9月17日，大悦城控股旗下大悦城地产发布公告称，公司与境外8家主要合作银行签署俱乐部贷款协议，成功获得一笔6亿美元3/5年期贷款。该笔贷款完成提款后将用于为一年内到期的境外中长期债务再融资，将有效优化境外融资结构。

值得一提的是，本次6亿美元贷款中，有1亿美元符合绿色和可持续性金融认证计划要求，成功获得香港品质保证局签发的绿色贷款（有特定募集资金用途的工具）的发行前阶段认证。大悦城地产根据本集团的绿色金融框架，将绿色贷款所得款项全部用于为合资格绿色项目再融资。大悦城控股坚持以“绿色大悦城”打造和绿色发展理念，积极响应国家“双碳”战略。

大悦城控股有关负责人表示，公司坚定不移走生态优先、绿色低碳的可持续发展道路，以“绿色大悦城”为目标，推进节能减排，率先建立绿色技术标准体系，得到了行业和公众的广泛认可；本次融资中的绿色贷款拟用于武汉光谷大悦城绿色建筑等工作，将继续为推动行业绿色低碳转型作出大悦城控股的独特贡献。

根据半年报披露，大悦城控股2021年上半年平均融资成本仅为5.06%，较2020年末下降0.04个百分点，处在行业较低水平。截至6月底，大悦城控股在手银行授信额度1372亿元，可用额度522.5亿元，直接融资额度50.1亿元，融资额度充裕。

7月，大悦城控股成功发行旗下首支CMBS 18.01亿元，发行利率3.80%，较同期基准利率4.75%低95bps。仅两个月后，大悦城地产境外再融资又为公司申请到6亿美元低息贷款，进一步优化了债务结构。

在传统公司债、银行贷款以及CMBS、ABS等新融资渠道外，大悦城控股还积极尝试产业园REITs资本化步伐。据了解，旗下大悦城地产目前已经与 GIC、中国人寿、高和资本等专业机构分别成立了大悦城核心基金、大悦城并购改造基金以及区域型并购改造基金，积极开展房地产金融领域的探索，并结合管理输出等方式加快“轻重并举”的布局。

此次6亿美元贷款中1亿美元“绿色贷款”的获取及用途，展现了大悦城控股在“绿色低碳、环境保护”理念下创新绿色开发模式，打造绿色商业综合体标杆的探索与实践。

(责编：董童、李源)