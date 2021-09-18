深圳发布隔离酒店科技防疫解决方案
2021年09月18日17:19 | 来源：中国新闻网
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原标题：深圳发布隔离酒店科技防疫解决方案
9月16日，深圳市南山区政协、蛇口街道委员工作站、医药卫生界别委员工作站联合优必选及南山区其他科技企业，正式发布优必选隔离酒店科技防疫解决方案。该解决方案通过打通上下游产业链，结合AI机器人等科技防疫力量，发挥零接触、全链条的一体化优势，旨在打造深圳隔离酒店科技防疫的样板。
优必选科技首席技术官熊友军介绍，此次推出的优必选隔离酒店科技防疫解决方案，以测温、紫外线和喷雾消毒、递送和物流等智能机器人为载体，集成大屏显控系统、移动端、运营管理平台等，提供全场景防疫功能，可有效隔绝传染源、减少交叉感染的风险、提高防疫工作效率，为隔离人员、医护及工作人员提供安全放心的生活环境。
隔离酒店，作为外防输入、内防反弹的抗疫前线，智能化设备的应用，通过发挥业务办理的无接触优势，能够及时准确地预判和控制风险，可以有效的减少交叉感染。
目前，优必选隔离酒店科技防疫解决方案已应用于深圳集中隔离观察酒店——禧程酒店。店长徐文全介绍：日常工作中，我们需要承担客人的一日三餐的配送和日常物品的补充递送，还要保障全楼层每天2次的消杀任务，像这样周期长，强度大，风险大的服务工作，对全体酒店工作人员的身心都是一种挑战。隔离酒店科技防疫解决方案的应用，能够有效的缓解酒店工作人员的压力。在物品递送和消杀工作中，智能机器人可以让酒店的服务更到位，环境更安全。(完)
(责编：李源、曹淼)
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