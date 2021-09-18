人民网北京9月18日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，新一轮成品油调价窗口将于今天（9月18日）24时开启。记者注意到，本轮是今年的第十八次调价，也将迎来第12次油价上涨。

根据近期国际市场油价变化情况，按照先行成品油价格形成机制，本次国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别提高90元和85元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

据了解，本次调价过后，2021年成品油调价将呈现“ 十二涨三跌三搁浅”的格局。下一次调价窗口将在2021年10月9日24时开启。

“预计下一轮成品油调价上调的概率较大。”隆众资讯分析师李彦告诉记者，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上行的趋势，幅度在60元/吨左右。

经记者测算，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花3.5元左右。按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一百公里费用增加0.5元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一百公里，燃油费用增加2.8元左右。因此，本次调价对于私家车主和物流企业来说成本增加。

隆众资讯分析师李春艳则表示，调价周期内，国内成品油市场价格以上涨为主。周期内国际原油价格震荡上行，在一定程度上提振了市场心态。而中下游库存位于低位，随着市场开始拉涨，并且临近中秋节、国庆节，中下游入市采购增加，整体上将带动汽柴油市场宽幅上行。而临近周末，汽柴价格已涨至高位，中下游抵触高价，将回归消库观望态势。

(责编：杨虞波罗、高雷)