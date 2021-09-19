东风着陆场首迎载人飞船归来
9月的巴丹吉林沙漠，一望无垠。
出发，迎接3名航天员回家！
9月17日上午，5架直升机盘旋而起，飞往指定空域。地面车辆一路飞驰，卷起的尘土飞扬在戈壁公路上。搜救指挥所内，人们一丝不苟地观察判读数据。戈壁点位上，搜救支援人员严阵以待。
这是东风着陆场首次迎接载人飞船回家。为确保3名航天员平安归来，着陆场区指挥部把5万平方公里左右的着陆区域拆分，部署了雄厚的常急兼备搜救力量体系。
中午时分，随着北京航天飞行控制中心一声声通报，神舟十二号飞船即将返回地球。
13时多，“发现目标”，指挥大厅屏幕上出现了白色亮点，这意味着返回舱已进入大气层。人们屏住呼吸，默默注视着亮点快速移动，等待着返回舱飞出通信“黑障区”。
突然间，亮点变化了，一幅无比清晰的彩色画面“弹”了出来——空中，一朵红白相间的巨型降落伞缓缓打开，带着返回舱向着陆场飞奔而来。指挥大厅里瞬间响起了雷鸣般的掌声。
“通报第四次预报落点。”有了更明确的搜索区域，直升机适时调整待命位置，地面分队迅速向预报落点机动。
13时34分，“砰”的一声，返回舱安全落在东风着陆场西南戈壁区，霎时激起阵阵尘土。此刻已有直升机在旁边盘旋，随后，搜救车的身影也马上在附近出现了。
机舱门打开，空中处置人员携带装具成纵队奔跑至着陆现场。“东风，雄鹰报告，直升机目视发现返回舱，舱体呈倾倒状态……”
地面分队到达后，迅速建立后送通道，并开展现场外围警戒。
“舱门已打开。”医监医保人员确认3名航天员身体健康。“正常，身体状态良好”，听到航天员们依次报告，所有人的心跟着落了地。出差90天，航天员回到了地球，回到了祖国母亲的怀抱。
在众人翘首以待中，在医监医保人员的帮助下，汤洪波、聂海胜、刘伯明逐一出舱。地面处置人员及医监医保人员将航天员从舱门搬到椅子上，随后生理数据采集、健康体检、生活护理依次进行。
茫茫戈壁，黄沙白云，5架直升机依次降落在距返回舱300多米远的戈壁上。鲜艳的五星红旗随风招展，被高温烧灼过的返回舱在蓝天映衬下显得格外威武雄壮。
“中国航天战线上的无数攀登者、奋斗者，给了我们莫大的鼓舞。未来，中国将会有更多航天员刷新纪录，创造中国高度。中国航天科技工作者也一定会不辱使命，再立新功！”聂海胜在现场说道。
9月17日是刘伯明的生日，这一天从太空回到地球，对刘伯明来说格外具有纪念意义，他说：“这个生日，我终生难忘。以后，会争取飞得更高、更远、更久，将外太空更美的风景带给亿万华夏儿女！”
汤洪波说：“回来的感觉非常好，飞上太空的感觉真的好！我始终相信，只要努力奋斗，就能成就更好的自己！”
《 人民日报 》（ 2021年09月19日 02 版）
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