人民网北京9月18日电 （记者余璐）“我们要牢固树立‘一盘棋’思想，坚持共同抓好大保护、协同推进大治理，强化法治管理、完善协同机制、深化重点改革、建设数字孪生黄河，进一步提升黄河流域治理管理能力，为黄河流域生态保护和高质量发展作出更大贡献。”在9月18日水利部召开的深入推动黄河流域生态保护和高质量发展工作座谈会上，水利部党组书记、部长李国英如是说。

李国英指出，2019年9月18日，黄河流域生态保护和高质量发展被上升为重大国家战略。两年来，水利部党组强化政治对标、思路对标、任务对标，与流域各地水利部门同心协力，大力推进黄河流域生态保护和高质量发展水利工作，在强化流域防洪、用水管理、生态保护、体制机制法治建设等方面取得了积极进展。

李国英强调，要牢记“国之大者”，立足全局和战略高度，坚持重在保护、要在治理，进一步准确把握黄河保护治理的重点任务。

第一，要紧紧抓住水沙关系调节这个“牛鼻子”，加快完善水沙调控体系，优化调水调沙方式，科学调控水沙关系。

第二，要从流域整体着眼，完善水库、河道及堤防、蓄滞洪区等流域防洪工程体系，强化预报预警预演预案措施，提升水旱灾害防御能力。

第三，要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大刚性约束，全面实施黄河流域深度节水控水行动，提升水资源集约节约利用能力。

第四，要遵循确有需要、生态安全、可以持续的重大水利工程论证原则，加快推进南水北调后续工程高质量发展，有序推进城乡供水保障体系建设，提升水资源优化配置能力。

第五，要坚持山水林田湖草沙一体化保护和修复，加强黄河源头和水源涵养区保护，科学推进水土流失综合防治，有序实施地下水超采综合治理和重点河湖综合治理，复苏河湖生态环境，维护河湖健康生命，提升黄河流域生态保护治理能力。

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