《中国黄河文化大典》编纂工作会议暨编委会第一次会议现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京9月18日电 （记者余璐）9月18日，在黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略深入实施两周年之际，水利部召开会议，正式启动《中国黄河文化大典》编纂工作。

水利部部长、《中国黄河文化大典》编委会主任李国英在会上指出，编纂《中国黄河文化大典》是梳理黄河流域治水脉络、服务当代水利实践的重大文化出版工程，对于延续历史文脉、弘扬治水文明、坚定文化自信具有重要意义。

“全面启动《中国黄河文化大典》编纂工作，就是要大力保护传承弘扬黄河文化，为推进黄河流域生态保护和高质量发展提供文化支撑。”李国英说。

记者从会上了解到，《中国黄河文化大典》总体框架设四个分典，分别为《黄河水利文化典》《黄河物质文化典》《黄河精神文化典》《黄河非物质文化遗产典》。目前率先实施的《黄河水利文化典》，共12卷18分册，约1500万字，包括《黄河水利经典文献》9卷、《中国黄河文化总论》1卷、《黄河水利文化论纲》1卷、《黄河文化典籍总目》1卷。

《中国黄河文化大典》由水利部总体策划、中国水利水电出版传媒集团具体组织实施的重大文化出版工程，是国家出版基金重点资助项目。

与会专家纷纷表示，《中国黄河文化大典》是水利系统文化建设的又一扛鼎之作，对深入挖掘黄河蕴含的时代价值、历史价值、学术价值、文化价值，延续历史文脉，坚定文化自信，实现中华民族伟大复兴具有重要历史意义与现实意义。

据介绍，为推进《中国黄河文化大典》编纂工作有序有力开展，水利部邀请中宣部、中央政策研究室、文旅部及众多学术机构、科研院所的领导专家组成编委会、专家委员会，组织推动项目的实施。

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