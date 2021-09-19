原标题：“贷款？明年再来！”多地房贷告急，咋回事？

近来，尤其以一、二线城市为代表的多地房贷收紧动作不断，甚至传出了个别银行暂停二手房贷款的消息。

强监管背景下，各大银行对个人住房贷款业务都表现出相当的谨慎，纷纷“捂紧了钱袋子”，释放出什么信号？

放款要等到明年

在北京买房的沈女士向中新网讲述了自己近几个月的经历，直呼自己“还是幸运的”。

“我们在6月的时候就听说了有些地方二手房放贷变慢，问了中介说纯商贷影响不大，过户后7个工作日内能放款。之后也一直和中介保持沟通，没听说什么变动。”沈女士说，但等到7月下旬自己开始准备贷款的时候，情况不对了。

“本来我们的第一选择是工行和建行，中介反馈说放贷都难了，推荐中行和北京银行，我们就选择了中行。但没过两天又说中行也没准了，重新建议了招行和交行，我们就选择了招行，但也要8月初才能办理，此后两周放贷。”沈女士说。

8月初沈女士办理了面签，但银行经理无法承诺何时放贷，只表示尽力。此后按照流程8月9日批贷，8月12日过户领房本，仍然无法获知确切的放款时间。

“之前中介一直说，纯商贷会比公积金贷款快很多。但现在反而是商贷周期长且不确定。”沈女士说。

9月15日，沈女士终于成功等到放款。虽然一个多月的时间不短，但她已经很满意了，因为听说周围有不少买房的人7月就办理了过户，现在都没放款，甚至有的银行直言“没额度，要等到明年”。

中新网咨询了某国有银行北京支行的贷款业务，银行方面回应称，“当前没有额度，客户也都在排队等待。最快也要等3个月才能放款，尽量争取在农历春节之前。”

另一城市商业银行的工作人员则回应中新网称，自己行本来额度比较充足，但因为大银行放贷难，各银行利率又相同，不少客户转向中小银行，目前业务办理也需要较长时间。“七月初最快一个工作日就能放贷，现在最快也得一周左右。”

需证明首付款是你的钱

除了一线城市，买房“放贷难”的情况也蔓延到不少新一线及二线城市。

“中介说，上半年还很好贷，但现在很多大银行根本不贷二手房了，审查也很严，之前大概一周能批完贷款，现在得半个月。”山东青岛市民小宣同样被二手房贷款困扰着。

“时间长，利率高，审查严”是小宣现在最大的感受。她提到，自己入手的这个房子半个月前差点卖出去，结果上一个买家被银行拒贷了。“拒贷原因是首付款来源不明，那个人好像疑似炒房，首付款有一部分来源信贷。”

据悉，很多银行要求购房者提供自己以及家人的银行流水、首付款来源渠道、合理收入证明等，简单来说就是需要证明“首付款是你的钱”。

是银行没有钱了吗？

2021年下半年以来，房贷额度趋紧、贷款周期拉长、对资金来源和资质审批趋严已屡见不鲜。是银行没有钱了？

答案显然是否定的。

北京市某银行的工作人员告诉中新网，这一时段房贷告急是行业正常的规律，“一般银行下半年的房贷额度都比上半年紧张，加上上半年成交量高让很多银行预支了额度，等到次年新的额度下来就会宽松一些。”

“最主要的原因就是房贷的‘两条红线’。”58安居客房产研究院分院院长张波称。

张波说，尽管今年房价在一定程度上得到有效控制，但部分城市楼市依然有着较高热度，1-8月商品房成交总量明显超去年同期，导致申请房贷的总量同步上扬。“叠加‘两条红线’政策，不少城市个人住房贷款开始触及上限，贷款申请和发放延迟现象就不断出现。”

2020年12月31日，央行、银保监会要求建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，对房地产贷款余额及个人住房贷款余额设置上限，对超出管理规定要求的银行设置过渡期以进行贷款规模调整。

根据上市银行2021年半年报，第一档到第三档中，有10家银行的房地产贷款业务踩监管“红线”。

“房地产市场最关键影响因素是信贷。最近，信贷收紧对市场的影响在明显加强，特别是部分楼市过热城市，二手房市场贷款放款周期严重拉长，已经制约了市场的成交。”中原地产首席分析师张大伟认为，如果没有政策变化，叠加惯例的季节因素，未来几个月房贷肯定会更紧张。

你周围有被房贷困扰的买房人吗？ (左宇坤)

(责编：赵竹青、陈键)