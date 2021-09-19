原标题：北京统筹全域全要素 国土空间系统修复

由北京市规自委编制的《北京市国土空间生态修复规划（2021年—2035年）》日前开始公示，听取公众意见。《规划》提出，到2035年，全面构建安全、健康、美丽的国土空间格局。《规划》提出构建全要素统筹、全空间覆盖、全过程传导、全周期监管的首都国土空间生态修复规划与实施体系。

北京作为典型超大城市，密集的人口经济活动对生态环境造成的现实扰动和潜在压力较大，人口资源环境问题突出。近年来，随着生态环境治理力度不断加大，北京市生态环境质量持续好转，但与人民群众对优美生态环境的期待仍有一定距离，破解“大城市病”仍然面临挑战。

《规划》从山水林田湖草生命共同体的整体视角出发，立足超大城市的现实生态问题和首都城市的战略定位，强化整体统筹和系统谋划，明确本地化、适宜性的国土空间生态修复路径。《规划》谋划了首都生态文明建设的宏伟蓝图，提出将首都建设成为国际一流的和谐宜居之都、全国生态文明建设的窗口城市、人与自然和谐共生的首善之区。到2035年，全面构建安全、健康、美丽的国土空间格局。

《规划》构建全要素统筹、全空间覆盖、全过程传导、全周期监管的首都国土空间生态修复规划与实施体系。《规划》注重落地实操。立足于生态空间、农业空间、城镇空间三大空间，通过区块为主、条块结合的方式，整合各部门碎片化、分散化的修复工作，统筹部署8大重点生态修复工程，比如生态保护与修复支撑体系重大工程、水生态系统保护修复工程、矿山生态修复重大工程等，明确18个生态修复分区的主攻方向，比如密云水库上游水源涵养区、西山水土保持区、房山南部生物多样性保护与森林恢复区、首都功能核心区生态修复区、顺义农田修复与田园景观建设区等，为规划实施提供了清晰的时间表和路线图。

《规划》坚持问题导向。科学识别生态系统受损、退化和破坏区域，首次绘制全市生态保护修复一张图，明确自然恢复、辅助修复、生态重塑3种修复方式和9种生态修复类型，通过修山、理水、护林、保田、融绿、整地、通廊等措施，全方位提升生态系统的质量和稳定性。（记者 李泽伟）

(责编：赵竹青、陈键)