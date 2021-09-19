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汽油、柴油价格上调

2021年09月19日08:19 | 来源：新华网
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原标题：汽油、柴油价格上调

　　新华社北京9月18日电（记者安蓓、谢希瑶）国家发展改革委18日称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年9月18日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别提高90元和85元。

　　国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

　　本轮成品油调价周期内，国际市场原油价格继续震荡上涨。国家发展改革委价格监测中心预计，短期内国际油价可能在震荡中略有上移。

(责编：赵竹青、陈键)

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