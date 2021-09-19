海口出台措施封堵房地产调控政策“漏洞”
2021年09月19日08:19 | 来源：新华网
小字号
原标题：海口出台措施封堵房地产调控政策“漏洞”
新华社海口9月18日电（记者王存福）海口市政府办公室18日发布新政策，出台系列措施封堵此前房地产调控政策的诸多“漏洞”，尤其对于人才购房政策增加了一些前置条件。
据介绍，此次出台的新措施旨在提高调控政策的精准性，促进海口市房地产市场平稳健康发展。政策适度调整了新引进人才、未落户人员的购房条件，实行全域无差异限购，强化住房调控措施，对未真实在海口市工作的人才，加强购房管控。
根据规定，对于落户海南省的人才，须提供本人在海南省累计12个月及以上个税或社保缴纳证明，方可在海口市购买第1套住房（含二手住房，不含产权式酒店）；政策取消了此前“自在海南省落户之日起购买商品住宅，享受本地居民同等待遇，即可购2套住房”的规定，落户海南省的人才在第1套住房备案满36个月后，方可购买第2套住房；同时，新政实施之日起新落户的人才，其家庭在本省已有1套住房的，须提供本人在海南省累计12个月及以上个税或社保缴纳证明方可再购买1套住房；已有2套及2套以上住房的，不能再购买住房。
针对未落户的人才，本人家庭在海南省无自有住房，须提供本人在海南省累计24个月及以上个税或社保缴纳证明，可在海口市购买1套住房。
对夫妻离异的，自离异之日起任何一方3年内购买商品住房的，其拥有住房套数，按离异前家庭在海南省拥有住房的总套数计算。
此外，经认定的各类高层次人才（A、B、C、D、E类）和本政策实施前已落户的各类人才，保持原有购房政策不变。
(责编：赵竹青、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部启动《中国黄河文化大典》编纂工作
- 《中国黄河文化大典》编纂工作会议暨编委会第一次会议现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月18日电 （记者余璐）9月18日，在黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略深入实施两周年之际，水利部召开会议，正式启动《中国黄河文化大典》编纂工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注