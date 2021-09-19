原标题：海口出台措施封堵房地产调控政策“漏洞”

新华社海口9月18日电（记者王存福）海口市政府办公室18日发布新政策，出台系列措施封堵此前房地产调控政策的诸多“漏洞”，尤其对于人才购房政策增加了一些前置条件。

据介绍，此次出台的新措施旨在提高调控政策的精准性，促进海口市房地产市场平稳健康发展。政策适度调整了新引进人才、未落户人员的购房条件，实行全域无差异限购，强化住房调控措施，对未真实在海口市工作的人才，加强购房管控。

根据规定，对于落户海南省的人才，须提供本人在海南省累计12个月及以上个税或社保缴纳证明，方可在海口市购买第1套住房（含二手住房，不含产权式酒店）；政策取消了此前“自在海南省落户之日起购买商品住宅，享受本地居民同等待遇，即可购2套住房”的规定，落户海南省的人才在第1套住房备案满36个月后，方可购买第2套住房；同时，新政实施之日起新落户的人才，其家庭在本省已有1套住房的，须提供本人在海南省累计12个月及以上个税或社保缴纳证明方可再购买1套住房；已有2套及2套以上住房的，不能再购买住房。

针对未落户的人才，本人家庭在海南省无自有住房，须提供本人在海南省累计24个月及以上个税或社保缴纳证明，可在海口市购买1套住房。

对夫妻离异的，自离异之日起任何一方3年内购买商品住房的，其拥有住房套数，按离异前家庭在海南省拥有住房的总套数计算。

此外，经认定的各类高层次人才（A、B、C、D、E类）和本政策实施前已落户的各类人才，保持原有购房政策不变。

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