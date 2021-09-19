原标题：深交所进一步优化新股发行定价机制

为进一步优化新股发行定价机制，促进买卖双方有序博弈，9月18日，经中国证监会批准，深交所发布《创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(以下简称《首发实施细则》)，自发布之日起施行，此后刊登招股意向书或招股说明书、启动发行工作的，适用修订后的相关规定。

《首发实施细则》本次修改内容主要包括四个方面：一是完善高价剔除机制，将高价剔除比例从不低于10%调整为不超过3%；二是取消新股发行定价与申购时间安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求；三是加强询价报价行为监管，明确网下投资者参与询价时规范要求、违规情形和监管措施，涉嫌违反法律法规或证监会规定的，上报证监会查处或由司法机关依法追究刑事责任；四是与中国证券业协会《注册制下首次公开发行股票承销规范》修订相衔接，取消发行价格超出投价报告估值区间范围需说明差异的相关要求。

据了解，8月20日至9月5日，深交所就本项规则修订公开征求意见，通过调研、座谈等方式广泛听取市场各方声音。征求意见期间，包括证券公司、机构投资者、企业及个人投资者在内的30多个市场主体提交了意见建议。各方对本次修订充分认可，认为及时回应了市场关切，体现了监管层深化新股发行定价机制市场化改革的决心。深交所高度重视市场主体反馈意见，逐条认真研究并分类办理，大部分意见建议在前期论证中已充分考虑或在修订过程中予以采纳。

同时，根据多数市场主体对高价剔除具体比例、定价超过“四个值”孰低值幅度要求等执行层面的意见建议，经充分沟通会商，深交所创业板股票发行规范委员会提出《关于促进新股博弈均衡、保障发行平稳有序的倡议》：《首发实施细则》调整初期，一是高价剔除比例不超过3%，不低于1%；二是承销商和发行人综合多方因素审慎合理定价，定价超“四个值”孰低值的，超过幅度不高于30%；三是网下投资者加大新股投研力度、客观专业独立报价。对此，深交所充分尊重和支持上述倡议，将积极落实便利发行人、承销商和网下投资者实务操作相关安排；同时将与创业板股票发行规范委员会共同关注市场实施情况，持续研究论证并适时调整相关比例要求。

接下来，深交所将继续全面践行“建制度、不干预、零容忍”方针和“四个敬畏、一个合力”要求，坚持“开明、透明、廉明、严明”工作理念，密切关注制度运行动态，持续评估优化，强化过程监管，督促买卖双方认真履职尽责，独立客观报价，审慎合理定价，提升发行定价市场化水平，共同维护好新股发行秩序，发挥好要素资源优化配置功能，更好服务实体经济和国家战略全局。(总台央视记者 吴汇军)

(责编：赵竹青、陈键)