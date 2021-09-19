原标题：三部委发布《关于促进茶产业健康发展的指导意见》

农业农村部18日发布，近年来，我国茶产业快速发展，2020年，我国毛茶产量约占世界产量的50%，全国茶叶消费总量超过世界茶叶消费总量的40%，但也存在部分地区无序发展，茶产业集中度低，精深加工水平不高，缺乏市场影响力，违规现象时有发生等突出问题。

为此，农业农村部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社近日联合发布了《关于促进茶产业健康发展的指导意见》，进一步规范引导、加大扶持，提高茶产业链供应链现代化水平，打造茶产业全产业链，提升茶产业质量效益、竞争力和可持续发展能力。

“十四五”时期，将着力在六个方面，促进茶产业健康发展。

一是打造茶产业全产业链。在生产环节，建设绿色生态茶园，坚持适区适种、适品适种。在加工环节，打造现代加工体系，科学布局茶叶初加工中心，支持加工企业新建或改造精深加工生产线。在流通环节，构建商贸流通网络，打造地域特色鲜明、产品特性突出的区域公用品牌。

二是提供多方面先进要素支撑。强化科学技术支撑，鼓励科研机构和企业联合开展茶树种质资源保护和新品种培育。健全产业标准体系，完善关键环节标准制修订，加强产业计量测试体系建设。加强人才队伍建设，指导各茶区成立专家顾问团，加强茶产业推广技术人才培养。

三是促进茶产业融合发展。培育壮大融合主体，支持茶企同业整合、兼并重组，打造一批竞争力强、市场占有率高的茶产业领军企业。促进全链条融合，引导各茶区统筹协调茶产业各环节各主体，完善产业链上中下游联结机制。推动茶文旅融合，开发茶文旅融合新业态，打造茶旅精品线路、精品园区和特色小镇。

四是加大引导监管服务。加大政策支持，统筹加大财政、金融、保险、用地等政策支持，支持茶企优先申报国家和省级农业产业化重点龙头企业。加强市场监管，依法打击假冒伪劣、虚假违法广告、价格欺诈等违法行为，排查整治非法营销和炒作乱象。加强对脱贫地区的支持引导，加大规划引导、财政支持和技术支撑，引导大型茶企到脱贫地区建设生产基地和加工车间，推动茶产业转型升级。(总台央视记者 王凯博 乔一茗)

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