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神舟十二号飞行任务微纪录片《载梦星空》

2021年09月19日08:29 | 来源：新华社
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这是华夏大地上又一次问天壮举

这是中国人迄今为止时间最长的太空之旅

三位连接星空与大地的使者

把地球上最温暖的祝福带向天宇

在离地390公里的轨道上

神舟十二号飞船与天和核心舱成功交会对接

三名航天员进入空间站

展开为期3个月的太空生活

星空浩瀚无涯

中国人又一次开启探索宇宙奥秘、和平利用太空的伟大征程

在轨驻留三个月期间

三名航天员相互协同

进行了一系列具有突破性的高难度操作

在飞天逐梦的道路上

他们跨越了一次次雄关险隘

实现了一系列从梦想到现实的突破

遥远的星空不仅寄托着中国人民千百年来探索宇宙的美好梦想

也镌刻着航天人不畏艰险、勇攀高峰的铿锵步伐

航天员的筑梦之路

彰显着执著的坚守

探索浩瀚宇宙

勇于担当的使命感

是最为珍贵的时代情怀

仰望浩渺星空

飞天之梦

点燃国人的激情与梦想

在万千航天人的托举下

神舟十二号航天员三个月的太空遨游

为空间站建造刷新“进度条”

他们在不断抵近和实现飞天梦想的过程中

写就中国载人航天的壮丽诗篇

策划：倪四义

出品人：孙志平 李学勇

监制：黄明 米立公 樊华 张平锋 幸培瑜

统筹：李杰 李国利

编导：刘潇

记者：李姝莛 邹俭朴 张斌 张晟 达日罕 田定宇 梅元龙 张梦洁

剪辑：吴昊 郝一林 郑祥云（实习）

特效：夏勇

配音：王帅龙

鸣谢:中国载人航天工程办公室

 

新华社音视频部

新华社军分社

(责编：牛镛、袁勃)

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