原标题：官方发文征求支持和规范境内银行开展境外贷款业务的意见

中国央行、国家外汇管理局18日对外发布《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的规定(征求意见稿)》(下称“规定”)，并在关于规定的起草说明中称，规定旨在建立统一的本外币境外贷款政策框架，支持和规范境内银行开展境外贷款业务，以更好满足境外企业资金需求，切实服务实体经济、促进贸易投资便利化。同时，对境内银行境外贷款相关的跨境资金流动实施宏观审慎管理，切实做好风险防范。

据悉，规定的主要内容包括四个方面。一是建立本外币一体化的境内银行境外贷款政策框架；二是进一步拓展境内银行境外人民币贷款业务范围；三是对境内银行境外贷款相关的跨境资金流动实施宏观审慎管理；四是明确境内银行展业要求，做好风险防范。

针对目前本外币境外贷款政策差异较大、跨境人民币贷款政策分散且限制较多的格局，规定将境外人民币和外汇贷款业务纳入统一政策框架，同时鼓励境内银行以本币开展境外贷款业务。明确境内银行基于真实跨境贸易办理的贸易融资不纳入本规定管理范畴，以体现对跨境贸易结算的支持。

在跨境资金流动管理上，规定结合各行一级资本净额及境外贷款业务开展情况，设置了境外贷款余额上限，通过调整境外贷款杠杆率和宏观审慎调节参数实现跨境资金流动逆周期管理。对一级资本净额(外国银行境内分行按营运资金计)在20亿元人民币以下的境内银行，额外给予20亿元人民币的初始额度。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)