中新社记者 马佳佳

原标题：上合组织二十年，交出了怎样的“成绩单”？

今年是上海合作组织(下称“上合组织”)成立20周年。20年来，该区域组织秉持“上海精神”，用实际行动诠释互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的内涵；20年来，该区域组织推进务实合作，取得了举世瞩目的发展成就；20年来，该区域组织不断扩员，上合大家庭焕发出强大吸引力与影响力。作为欧亚大陆幅员最广、潜力最大的区域合作组织，上合组织将迎接机遇和挑战，为地区稳定与发展作出独特贡献。

上合组织成立20年来，在共促政治互信、共护安全稳定、共谋繁荣发展、共担国际道义方面取得了斐然成绩。

中国国际问题研究院欧亚研究所所长李自国向中新社记者梳理上合20年“成绩单”指出：

其一，政治和安全互信水平达到新高度。对此，李自国解释称，对于新高度的标准之一是，上合组织自成立之初就确立了“上海精神”，这也成为上合组织的“基因”，并贯穿始终。之二是解决历史遗留的边界问题，增进各国团结。之三是先后签署了《关于在边境地区加强军事领域互信的协定》《关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》，确立了共谋安全的正确道路。之四是签署了《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》，为政治互信、睦邻友好奠定了法律基础。

其二，维护地区安全稳定。上合组织地区本身是“多事之地”，而当今世界还处在“多事之秋”。过去20年，上合组织在打击“三股势力”上做出了重要贡献，有效维护了地区安全稳定。不仅如此，上合组织除了将“反恐”落实到法律文件上，还定期举行实战演练，将机制与实操相结合，大大压缩恐怖分子的流窜途径和活动空间。

其三，促进地区经贸互动。成立之初，上合组织就签署了《成员国多边经贸合作纲要》，为地区国家深化经贸合作奠定了法律基础。据世行的统计，2020年上合组织国家GDP总量达到19.3万亿美元，较成立之初增长了11倍；成员国贸易额达到6.1万亿美元，较成立之时增长了8.8倍。目前，中国与其他成员国之间的贸易便利化水平大幅改善，交通物流便利，中欧班列成为联系各国的重要纽带。电子商务、远程教育、医疗卫生等成为新的增长点。

其四，热络地区人文交往。在人文领域，上合组织形成了近10个部长级会晤机制。合作领域从最初的科技、文化、教育逐步延伸至卫生、体育、旅游、环保、妇女、青年、媒体、减贫等方向。对彼此国家认知水平得到提升。此外，通过举办一系列人文交流活动，“上合大家庭”意识显著增强。

其五，国际影响力大大提高。如今，上合组织已经成为覆盖面积最广、人口最多的地区组织，地理面积3400万平方公里，约占世界的五分之三，人口更是超过一半。上合组织在国际和地区热点问题上秉持客观公正立场，并与联合国、独联体、欧亚经济联盟、亚信、东盟等联系密切。

立足当下，在新冠肺炎疫情全球大流行的背景下，国际格局的复杂变化给多边合作带来新挑战，上合组织的发展也面临新的困难。

李自国向记者分析称，首先，从国际秩序看，世界正面临百年未有之大变局，美国对失去霸权的焦虑感急剧上升，针对中俄两个上合大国的偏激打压、制裁增强。其次，从地区形势看，恐怖主义仍然在肆虐。美国迅速从阿富汗撤军后留下烂摊子，随着冬季来临，阿富汗可能出现人道主义危机和难民潮。如塔利班临时政府无法平稳过渡，该地区将面临急剧恶化的风险，阿可能成为恐怖组织发展的温床。第三，从经济形势和疫情发展观察，虽然各国经济已出现回暖迹象，但仍受诸多不确定因素影响。当前全球疫情仍未彻底遏制，经贸人员往来受到持续影响，经济增长动力不足。

已走过20年的上合组织，如今站上第三个发展十年的起点，机遇和挑战并存。当前，在全球和地区治理体系面临重塑的关键阶段，上合组织应继续遵从“上海精神”，以更加宽广的视野参与和处理地区和国际事务，积极打造团结协作、开放共赢、包容互鉴新型国际关系，为地区稳定与发展作出独特贡献。(完)

(责编：赵竹青、陈键)