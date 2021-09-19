人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国首型火箭运输船完成检修工作返回母港

2021年09月19日08:45 | 来源：科技日报
小字号
原标题：我国首型火箭运输船完成检修工作返回母港

随着水手分别系上缆绳，我国首型火箭运输船远望21号、远望22号完成了历时一个月的检修工作，从澄西船厂返回了中国卫星海上测控部母港。

中国卫星海上测控部所属的远望号火箭运输船是我国按照近海航行、远洋标准建造的首型火箭运输船。两艘火箭运输船，目前现有设备性能较为稳定，但船舶系统经过多年运行，一些影响船舶安全的问题逐渐显现，此次检修就是对隐患问题的一次大排查。

据检修工作的业务负责人闫金龙介绍：“本次检修两条运输船，主要完成了水下设备检查，吊车功能检验，主辅机常规保养在内的6个大项近400小项检修工作。此次检修可以有效提升船舶航海、动力设备系统和吊装系统工作的可靠性。”

为了满足后续海上运输任务需求，在检修期间中国卫星海上测控部的科技人员针对目前设备使用过程中存在的问题与船厂施工人员和设备厂家进行了多次技术交流对话，针对检修重点难点深入讨论研究，确保了此次检修工作保质保量顺利完成。

“考虑到后续海上任务安排，我们本次检修的时间并不充裕，为了完成预定目标，我们驻船全体船员和船厂师傅加班加点赶进度，确保能够按要求、保质量完成任务。后续，我们的工作重点将转向全要素的仿真模拟演练。通过演练，不断提高岗位人员的能力素质，确保随时能够执行海上运输任务。”远望21号船船长李进说。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部启动《中国黄河文化大典》编纂工作
　　《中国黄河文化大典》编纂工作会议暨编委会第一次会议现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月18日电 （记者余璐）9月18日，在黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略深入实施两周年之际，水利部召开会议，正式启动《中国黄河文化大典》编纂工作。…
水利部：牢固树立“一盘棋”思想 进一步提升黄河流域治理管理能力
　　人民网北京9月18日电 （记者余璐）“我们要牢固树立‘一盘棋’思想，坚持共同抓好大保护、协同推进大治理，强化法治管理、完善协同机制、深化重点改革、建设数字孪生黄河，进一步提升黄河流域治理管理能力，为黄河流域生态保护和高质量发展作出更大贡献。”在9月18日水利部召开的深入推动黄河流域生态保护和高质量发展工作座谈会上，水利部党组书记、部长李国英如是说。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部