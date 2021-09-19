原标题：我国首型火箭运输船完成检修工作返回母港

随着水手分别系上缆绳，我国首型火箭运输船远望21号、远望22号完成了历时一个月的检修工作，从澄西船厂返回了中国卫星海上测控部母港。

中国卫星海上测控部所属的远望号火箭运输船是我国按照近海航行、远洋标准建造的首型火箭运输船。两艘火箭运输船，目前现有设备性能较为稳定，但船舶系统经过多年运行，一些影响船舶安全的问题逐渐显现，此次检修就是对隐患问题的一次大排查。

据检修工作的业务负责人闫金龙介绍：“本次检修两条运输船，主要完成了水下设备检查，吊车功能检验，主辅机常规保养在内的6个大项近400小项检修工作。此次检修可以有效提升船舶航海、动力设备系统和吊装系统工作的可靠性。”

为了满足后续海上运输任务需求，在检修期间中国卫星海上测控部的科技人员针对目前设备使用过程中存在的问题与船厂施工人员和设备厂家进行了多次技术交流对话，针对检修重点难点深入讨论研究，确保了此次检修工作保质保量顺利完成。

“考虑到后续海上任务安排，我们本次检修的时间并不充裕，为了完成预定目标，我们驻船全体船员和船厂师傅加班加点赶进度，确保能够按要求、保质量完成任务。后续，我们的工作重点将转向全要素的仿真模拟演练。通过演练，不断提高岗位人员的能力素质，确保随时能够执行海上运输任务。”远望21号船船长李进说。

(责编：赵竹青、陈键)