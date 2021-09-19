原标题：科技防疫：政务云如何破局？

在疫情防控常态化的当下，新冠病毒的不断变异不仅大大的增加了疫情防控难度，也对政府的综合治理能力提出了新的要求。

日前，“德尔塔”突袭中国，作为传播能力明显增强的新冠病毒变异毒株，如何快速开展流调溯源、核酸检测、隔离救治对疫情防控更为重要。“烈火炼真金”，在新一轮的疫情防控之下，科技防疫的“含金量”正不断提升。

关闭部分餐饮堂食、批发市场与娱乐公共场所、火速开展疫情流调工作……日前，在广州出现第一例新冠病毒感染病例后，广州通过大数据系统等手段排查感染者确诊前接触过的人，并且，刑警直接与疾控对接，再配上公安大数据的后台支撑，大大提升了轨迹调查的效率，不仅为防控疫情赢得了时间，也为后续的疫情防控树立了优质的范本。

在长沙，随着迎战“德尔塔”的集结号吹响，部署在政务云上的长沙市防疫核查系统成为破局关键。该系统以“大数据+网格化”，通过对海量数据进行碰撞比对，也让“德尔塔”无所遁形，充分展现了科技的“硬核”力量。

宏观来看，在这场没有硝烟的防疫战场上，作为疫情防控背后的信息技术与解决方案支持方，政务云的能力正不断得到体现。未来，随着数字政府和智慧城市的建设而不断升级政务云，将成为中国地方政府社会管理与治理水平的一个重要参考，持续助力我国数字经济发展茁壮成长。

因地制宜疫情防控新抓手

政务云作为重要的数字基础设施，肩负着“数字政府算力基座”和“智慧城市核心枢纽”的双重使命。

然而，政务云的发展并非一蹴而就，每个阶段都是因为需求而生，又因为问题而发展，是在发现需求、解决问题中不断演进。

我国《十四五规划纲要》明确提出，加快数字化发展，建设数字中国，提高数字政府建设水平，分级分类推进新型智慧城市建设，集约建设政务云平台，以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。

还以长沙为例，在传统疫苗接种流程中，由于接种点环境不完善、接种信息不透明、接种点接种工作繁重等多方面影响，人员扎堆的现象屡见不鲜，大大的增加了安全隐患，通过长沙政务云和华为公有云联动，将疫苗预约系统迅速升级，老百姓通过“我的长沙”APP既可提前预约新冠疫苗接种，减轻基层疫苗接种点现场压力，实现不聚集、不排队、不等候。

据了解，疫苗预约系统自升级以来，共接入全市153家医院，覆盖全市六区两市一县，日均预约5000次，第二波疫情后出现预约超10000次的高峰期，用户体验流畅，投诉减少了40%。

而针对人员流动的疫情防控，华为云在吉林长春市也上演了一场让人眼前一亮的“科技抗疫”，依托长春市二道区的疫情防控平台为长春市老百姓筑起第一道屏障。

据了解，基于长春市政务云底座，长春市二道区疫情防控平台联合政务云ISV,提供的一套疫情防控解决方案，聚合了长春市二道区重点监测人员数据、湖北来长人员数据，结合区内网格信息，构筑疫情防控监测“五色图”，对重点区域、重点人员进行管控，聚合了6大模块的数据源，流入管控或阻断10000人/次可疑发热人员，上报数8579,排查数8555人/次，精准高效的运营防控决策。

疫情期间，长春市二道区疫情防控平台处理分析了超过十万个机场、铁路进出人员体温、行程数据，精准统计超过1千余位隔离人员，并作为中枢成功连接超过15所医院，第一时间反馈重点监控人员状态。

当今社会，信息就是力量和财富的源泉，正如若充分利用信息资源，通过政务云平台，在政府部门之间、政府部门与社会服务部门之间建立“信息桥梁”，通过平台内部信息驱动引擎，实现不同应用系统间的信息整合、交换、共享和政务工作协同，将大大地提高各级政府机关的整体工作效率。

技术场景互促政务云驶入快车道

可以看到，面对此次异常持久的疫情大考，国家部门和各地政府充分运用信息化手段，以“数字政府”新形态领导各方抗击疫情与加速复工复产，过去几年来各地加快部署政务云建设的成效得以充分显现。

在这其中，作为哈尔滨市唯一的“零”感染市区，平房区在疫情防控中可谓赚足了“眼球”。疫情期间，基于已建设好的时空大数据云平台构建了的门禁隔离数据分析平台、居家隔离人员统计平台、平房区常态化防控社区重点管控人员管理系统、区内购药数据分析平台等应用，有效区分租户、居民、空房情况，针对租户重点管控，精准分类统计5101隔离人员，有效助力平房区疫情防控。

据悉，哈尔滨市平房区于2018年初在全黑龙江省率先开始建设新型“智慧城市运营中心”，借助华为云数据中心支撑，快速实现了全区城市态势、应急指挥、政务服务、惠民服务、企业服务等五大类19个系统的共享开发与汇集融合，可以说，在“零”感染市区光荣的背后，离不开平房区的“未雨绸缪”。

此外，作为全国一体化平台的重要组成部分，各地政务服务平台推出疫情防控专题服务也成为百姓提供民生福利的重点体现。在河北沧州，华为团队组建了20多人的现场和远程保障队伍，支撑了全市上门排查和700多万居民的健康码生成，并开通云主机80多台，支持沧州市疫情防控领导小组、智慧办公及各应用软件厂商快速开发部署疫情防控平台及复工复产系统共14个，切实提高民生福祉。

无疑，新冠肺炎疫情的出现不仅是对智慧城市的一场“大考”，更是一次压力测试，任何运转良好的城市的智慧系统，在数字化的同时，更要对人民群众的需求有敏感的应对性。

释放普惠价值打造城市智能体

总的来看，在新冠疫情的影响与疫情防控的需求下，智慧城市建设，不仅是过去信息化建设“锦上添花”的工程，更要从理念到实施到基层的逻辑发生根本性的转变，即政务信息化系统更多地由支撑政府内部管理拓展到支撑公众服务，为满足公众业务场景多样化的需求。

如果城市比做人，首先，要感知身边发生的事情，就要有眼睛、耳朵、口、鼻子等，而网络的连接就是城市的智慧交互系统；AI则像大脑作为智能中枢，是对数据进行分析，并对城市每个应用、每个判断；而最关键的心脏则是云数据中心和人工智能创新中心，各种算力平台，给城市提供澎湃算力，这也是未来智慧城市的整体架构。

“一城一云”则是以城市云为中心，将离散的数据中心连接成为“物理分散、逻辑集中、云边端协同”的一朵云，实现多业务部门间的统筹规划、共享共建和有效协同，帮助每一个城市通过云边端一体化的架构去获取最领先的技术与服务，实现资源弹性高效与应用敏捷治理。

据介绍，近几年，华为云服务的政务云数量正在加速增长，从2017年的230+发展到2021年5月的600+,其中包括国家级项目38个，省/直辖市项目40个，市县政府和委办局项目530多个，短短几年的时间，数量增加了260%。

未来，真正的城市智能体将基于数据最小单元为核心，构建一个能感知、有温度、会思考和能进化的城市智能体，而城市每个也将基于自身产业的特点，引入新技术、新平台、新模式，打造资源高效、应用敏捷、业务智能、安全可靠的政务云服务，真正实现高质量发展。

(责编：赵竹青、陈键)