人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021中国-东南非国际贸易数字展览会将于10月开幕

2021年09月19日08:47 | 来源：中国网
小字号
原标题：2021中国-东南非国际贸易数字展览会将于10月开幕

为帮助中国外贸企业突破疫情障碍、与东南非国家采购商实现快速匹配供需，保障企业进行线上参展同期最大效率地获取参展效果和采购订单，促进中非经贸与产能合作，协助我外贸企业开拓东南非地区市场，促进新发展格局下国内和国际市场更好联通，经国务院批准，由中国国际贸易促进委员会主办，中国国际展览中心集团公司、中国服务贸易协会联合承办的2021中国-东南非国际贸易数字展览会将于10月13日拉开帷幕。

截至目前，招商招展工作全面推进，已有500余家企业报名参展，预计将有1000余家展商登录数字展会平台参展，以及来自南非、埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、布隆迪、卢旺达、南苏丹、等东部和南部非洲国家和地区的10000名观众注册并在线参观对接。

本次展览会以中国企业为参展主体，以东南非国家买家需求为核心，采用全新升级的“贸促云展”平台，依托互联网、大数据和5G技术，为企业提供在线交流洽谈机会和精准配对服务。展品范围聚焦农业、制造业、智能制造、建筑建材、零售批发、交通运输、基础设施、信息通讯、商务服务、医疗防疫、美容时尚、劳保安防、旅游、汽配、纺织服装等，特设“新疆棉花及纺织业”、“中国品牌”、“中国服务贸易”、“非洲特色产品”、“在非工业园”等专区。

在充分总结线上展经验以及调研东南非市场的基础上，结合目前报名参展企业行业占比情况，展期将举办六场专题线上对接会，围绕机械及建材、农副产品、茶叶、汽车及零配件、医疗保健及防疫物资、新疆棉花及纺织等主题展开，通过“云会议”的形式，帮助缓解疫情对外贸企业带来的影响，突破需求萎缩、订单减少、供应链不畅的多重困局，畅通外贸联络渠道，减轻外贸型中小微企业生存、发展的压力，进一步加强了供采对接服务和撮合力度，助推国内企业对接市场需求，足不出户抓订单、拓市场、增信心，提升办展成效。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部启动《中国黄河文化大典》编纂工作
　　《中国黄河文化大典》编纂工作会议暨编委会第一次会议现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月18日电 （记者余璐）9月18日，在黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略深入实施两周年之际，水利部召开会议，正式启动《中国黄河文化大典》编纂工作。…
水利部：牢固树立“一盘棋”思想 进一步提升黄河流域治理管理能力
　　人民网北京9月18日电 （记者余璐）“我们要牢固树立‘一盘棋’思想，坚持共同抓好大保护、协同推进大治理，强化法治管理、完善协同机制、深化重点改革、建设数字孪生黄河，进一步提升黄河流域治理管理能力，为黄河流域生态保护和高质量发展作出更大贡献。”在9月18日水利部召开的深入推动黄河流域生态保护和高质量发展工作座谈会上，水利部党组书记、部长李国英如是说。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部