原标题：2021中国-东南非国际贸易数字展览会将于10月开幕

为帮助中国外贸企业突破疫情障碍、与东南非国家采购商实现快速匹配供需，保障企业进行线上参展同期最大效率地获取参展效果和采购订单，促进中非经贸与产能合作，协助我外贸企业开拓东南非地区市场，促进新发展格局下国内和国际市场更好联通，经国务院批准，由中国国际贸易促进委员会主办，中国国际展览中心集团公司、中国服务贸易协会联合承办的2021中国-东南非国际贸易数字展览会将于10月13日拉开帷幕。

截至目前，招商招展工作全面推进，已有500余家企业报名参展，预计将有1000余家展商登录数字展会平台参展，以及来自南非、埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、布隆迪、卢旺达、南苏丹、等东部和南部非洲国家和地区的10000名观众注册并在线参观对接。

本次展览会以中国企业为参展主体，以东南非国家买家需求为核心，采用全新升级的“贸促云展”平台，依托互联网、大数据和5G技术，为企业提供在线交流洽谈机会和精准配对服务。展品范围聚焦农业、制造业、智能制造、建筑建材、零售批发、交通运输、基础设施、信息通讯、商务服务、医疗防疫、美容时尚、劳保安防、旅游、汽配、纺织服装等，特设“新疆棉花及纺织业”、“中国品牌”、“中国服务贸易”、“非洲特色产品”、“在非工业园”等专区。

在充分总结线上展经验以及调研东南非市场的基础上，结合目前报名参展企业行业占比情况，展期将举办六场专题线上对接会，围绕机械及建材、农副产品、茶叶、汽车及零配件、医疗保健及防疫物资、新疆棉花及纺织等主题展开，通过“云会议”的形式，帮助缓解疫情对外贸企业带来的影响，突破需求萎缩、订单减少、供应链不畅的多重困局，畅通外贸联络渠道，减轻外贸型中小微企业生存、发展的压力，进一步加强了供采对接服务和撮合力度，助推国内企业对接市场需求，足不出户抓订单、拓市场、增信心，提升办展成效。

(责编：赵竹青、陈键)