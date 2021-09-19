原标题：数字赋能 让农民工不再忧“薪”

自2017年浙江深入开展“浙江无欠薪”行动以来，浙江全省工资纠纷和欠薪案件的数量、涉及人数、涉及金额逐年下降。在去年年底的国务院保障农民工工资支付工作考核中连续3年名列前茅。“十四五”期间，我省将继续纵深推进“浙江无欠薪”工作，进一步强化长效治理、全程治理、协同治理、数字治理，持续擦亮“浙江无欠薪”品牌，稳固共同富裕示范区建设的和谐基础。

近年来，兴业银行杭州分行积极响应政府政策，切入浙江省“无欠薪”行动，背靠浙江各级政府“智慧建管”系统，成为全国首个上线民工工资保障支付系统的商业银行。同时，该行上线省工薪保障支付平台、省统一支付系统、省社保资金代发等共计41项便民服务，累计代发企业客户168户，代发个人客户7.4万户。通过科技手段，保障农民工工资及时足额发放，切实解决拖欠农民工工资问题，保障社会公平正义与和谐稳定。

代发农民工工资54.75万次

累计代发金额逾40亿元

早在2018年3月，响应浙江省“无欠薪”行动，兴业银行杭州分行首批对接温州市住建委提供民工工薪保障支付，并于当年7月成功上线，成为全国首个上线民工工资保障支付系统的商业银行。

该系统为农民工工资的发放与监控提供数字化支撑，确保民工工资专项监管、专款专用、准确核算、自动划转、足额到位，受到了政府部门与民工群体的广泛好评。据不完全统计，自系统上线以来，每月通过其发放的农民工工资约为1.2亿元，覆盖温州80余家建设单位，取得了良好的社会效应。

之后，该系统后续持续扩大金融服务覆盖面和支持力度，并作为全省首批5家合作银行之一，对接了浙江省人社厅“浙江省工薪保障支付系统”，为省内建筑、水利、交通行业建筑企业、施工企业、劳务公司等提供农民工工资代发业务。截至今年7月底，该系统已累计代发工资54.75万次，代发金额逾40亿元，取得了良好的社会效应。

“开设农民工代发工资专户，让资金往来与政府‘智慧建管’平台实现数据互通，实现代发数据的实时监管，确保农民工工资专项监管、专款专用。”相关工作人员介绍，“我们在系统中嵌入农民工工资考勤功能，采用新型人脸识别、指纹签到、刷卡签到等技术手段计算农民工实际到岗天数，确保工资规范准确核算、自动划转、足额到位，让工资一分不少。同时系统选定人行超级网银系统作为代发他行卡的渠道，让工资实现一秒到账。”

值得一提的是，为了更好地服务相关企业，该行为企业配套提供上门开卡服务，并且根据农民工工资使用特点和风险偏好，推出适宜的增值产品和服务，让工资多一分收益。

创新开发数字系统

保障大学生、创业者的权益

除了为农民工代发工资外，兴业银行杭州分行通过模式创新，还推出了就业促进专项资金发放前置系统和《大学生见习训练生活补贴》见习基地客户代发信息数据推送项目，可以批量发放就业创业补贴、大学生实习工资等。

2018年2月，兴业银行杭州管理部与杭州市就业中心签订了《银企直联合作服务协议》及《收付直通车接入商户合作协议》，并开立了促进就业资金专项账户，款项仅用于杭州市促进就业单位及个人就业创业补贴。为提高发放效率，根据具体情况建成了就业促进专项资金发放前置系统，实现了款项批量、快速发放。目前，该系统每月对外支付约2000笔，支付金额约4000万元。

今年5月份，该行又新落地了《大学生见习训练生活补贴》见习基地客户代发信息数据推送项目。只要大学生所在的见习基地在该行开立结算账户，并签订代发工资协议，同时大学生在该行办理银行卡，即可由该行按月代发工资。

据了解，在征得开户企业同意并授权情况下，该行会向就业管理中心的“杭州市就业管理服务中心代发信息平台”推送企业代发信息及流水信息。就业中心收到银行提供的信息后，与企业申请信息核实，若符合准入要求，即可发放大学生见习训练补贴。通过该项目，企业减少了向就业中心提交的书面材料，从线下办理转变成线上办理，简化了流程，提高了效率，切实为民办了实事。目前，该行目前已新签约代发工资开户企业12家，代发工资个人累计500余人。

工作人员介绍，近年来，该行通过技术创新，抢抓改革先机，“让数据多跑路，让客户少跑腿”，用科技手段保障农民工、大学生、创业者的合法权益，全心全意为民办实事，为浙江高质量发展建设共同富裕示范区贡献一份力量。

(责编：赵竹青、陈键)