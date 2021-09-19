原标题：“绿色税制”助力云岭大地生机盎然

云南作为我国西南生态安全屏障区、长江经济带建设生态涵养区和边境民族地区和谐稳定的生态缓冲区，素有“动植物王国”“世界花园”等美誉。为守护好云岭大地这片青山绿水，云南省税务部门落实落细环境保护税、资源税、耕地占用税、企业所得税“多税共治”，以系统性税收优惠政策“多策组合”的绿色税收体系，引领企业绿色健康发展，共同描绘七彩云南美丽画卷。

税制落实有力 助推企业“变废为宝”

“苍山不墨千秋画，洱海无弦万古琴。”是人们对云南大理白族自治州自然美景的赞叹。为守护好苍山洱海，当地税务部门加强与财政、生态环境等部门协作、信息共享的同时，切实发挥绿色税制促进绿色发展的作用，用税收杠杆激发企业环保内生动力。

大理三峰再生能源发电有限公司是一家以回收生活垃圾为燃料进行发电的企业，公司一、二期工程累计接收处理大理市环洱海的城乡生活垃圾219万吨，发电量6.80亿kWh。公司发展中，税务部门及时跟进服务，通过“一对一”解答，及时辅导企业享受企业所得税三免三减半、增值税即征即退及环境保护税减免等税收优惠，截至今年8月，企业取得增值税即征即退退税共计580万元，减免环境保护税174万元。

“企业成立之初就立足于绿色发展，引进先进的垃圾焚烧发电技术，并通过安装废气回收设备和污水处理设备，做到垃圾变废为‘电’的同时，不对环境造成二次污染。”企业财务部长张高亮表示，得益于绿色税收的正向激励作用，企业将税惠资金用于更新设备和生产技术升级，正抓紧研发对垃圾焚烧产生的污水实现资源化利用和废气能源化回收，实现企业效益与洱海环境保护的共促双赢。

洱海水更清，乡愁意更浓。数据显示，自2018年环境保护税开征以来，大理州累计减免环境保护税3067万元，2018年、2019年、2020年分别实现减免304万元、619万元、1201万元。2021年1—8月，全州减免环境保护税943万元，比去年同期增长14.58%。随着减免税额逐年增加，表明企业污染物排放浓度持续降低、节能环保产业不断发展，绿色税制的正向激励效应已经显现。

同样有着壮美风光的迪庆藏族自治州，位于云南的“最高极”，自然资源丰富但生态环境脆弱，当地坚定不移走生态立州绿色发展之路，注重经济和生态效益协调发展。

云南迪庆有色金属有限责任公司是铜矿勘探、基建和开采的企业。企业成立以来，始终坚持与高原生态环境和谐共生的发展理念，建设厂房之初便坚持绿色先行，引进先进的生产技术设备，建设高标准的生产线，用“自动化管理”取代了“粗放式生产”，“低能耗、低排放、高效率、高品质”的生产厂房成为企业绿色发展的缩影。

“得益于环境保护税多排多征、少排少征、不排不征的正向激励作用，企业加大了环保设备更新和维护的经费投入，虽然前期投入了一定的资金，但随着污染排放持续降低，政策效应开始显现，企业享受的税费减免逐年增加。”企业财务部业务主管汤洪国说道。

据介绍，针对企业属于资源开采型的特点，当地税务部门选派了“首席联络员”，定向为企业解读环境保护税、资源税等绿色税收优惠政策，辅导企业及时申报，足额享受减免。此外企业在开采资源中，因符合关于伴生矿减征30%的资源税的优惠政策，累计享受税收减免金额322.47万元。

汤洪国表示，企业计划将省下来的税费用于对铜矿提炼后剩下的废渣的再利用进行技术研发，提高资源利用率，做到变“渣”为宝。

红利获得有感 企业“造绿”水平更高

在有大峡谷穿过的怒江傈僳族自治州和素有“东方人类故乡”之称的楚雄彝族自治州，当地税务部门充分发挥绿色税制的正向激励作用，用税收红利推动企业加大环保投入，加速企业实现由“被动减排”向“主动治污”和保护生态的转变。

位于怒江州福贡县的群晟电盐科技有限公司主要生产高氯酸钾，曾经是典型的高耗能、高污染企业，当地税务部门派出业务骨干对企业进行环境保护税等税收优惠政策的辅导。“在税务部门的鼓励和辅导下，企业购置了60多万元的先进设备，污染排放量大幅下降，实现每生产季缴纳环境保护税由2万元降低到20元左右。”享受到了税收红利的企业负责人谭建勤表示，企业将加大环保治理力度，在税收政策支持下，实现经济效益和环境保护的双赢。

同样感受到税收红利的还有楚雄锦达建筑工程有限公司，该企业因建设国道扩能改造工程，获批临时占用林地并缴纳耕地占用税5万元。当地税务部门主动联系该企业宣传耕地占用税等相关税收政策。在临时占用期满之际，企业通过造林种树恢复了植被并通过林草部门验收。税务部门再次上门辅导企业提交了退税申请及相关资料。经过审核，企业符合税法相关规定和退税条件，最终向其退还了耕地占用税5万元。

“我们因工程作业需要，常有临时占用耕地、林地的情况，现在税法引导我们在占用结束后恢复种植条件，不仅能减轻企业税收负担，也能保护好绿水青山。”公司财务负责人李云华说道。

云南省税务局相关部门负责人表示，以环境保护税为主体、多税种为辅助的绿色税制，在保护和改善环境、推进生态文明建设等方面发挥着越来越重要的作用，全省税务部门将进一步提升绿色税制征管质效，充分发挥税收在环境治理中的引导作用，护航企业走好生态优先、绿色发展的道路，为促进地方经济社会全面绿色转型、实现高质量发展贡献税务力量。（曾超）

(责编：赵竹青、陈键)