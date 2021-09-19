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国产工业机器人再获国际殊荣

2021年09月19日08:50 | 来源：北青网
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原标题：国产工业机器人再获国际殊荣

近日，欧洲著名设计大奖欧洲产品设计奖（European Product Design Award）正式揭晓2021年度获奖名单。中关村科技企业极智嘉（Geek+）RS5货箱到人机器人产品设计成功登榜，成为唯一一家上榜的AMR（自主移动机器人）企业。

作为最全面的产品设计竞赛之一，欧洲产品设计奖（EPDA） 旨在发掘和表彰全球范围内最卓越的设计、技术和创意，促进全世界优秀的产品设计，力求激发出更优秀的产品和项目。

本次评选中，RS5货箱机器人凭借着超薄底座、更窄机身以及人性化的暗夜安全灯等一系列独特设计获得评审青睐。

此次获奖的双深位、窄巷道、广立体覆盖的RS5货箱机器人属于极智嘉RoboShuttle货箱到人系列，该系列是极智嘉打造的集高存储、高效率、高柔性和高性价比四大特点于一体的货箱到人拣选系统。

RS5货箱机器人平台采用可最高支持5米机器人机身的创新超薄底盘设计，支持多种取箱机构形式，如双深位、单深位、可变宽高度取箱机构等。基于独特的创新设计，RS5货箱机器人平台刷新了机器人仓的立体空间有效存储范围，机器人的货箱存取范围低至0.215米、最高达5米，将立体存储空间最大化。在更广立体覆盖的基础上，RS5货箱机器人平台仅需1米窄巷道，进一步压缩机器人作业时所需通道面积，提升存储空间。

(责编：赵竹青、陈键)

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