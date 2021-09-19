原标题：数字教材助力“双减”政策落地

近期，一系列教育政策密集出台并落地，特别是“双减”政策引领下的教育事业，正经历一场“返璞归真”的变革，革新目标及方向明确，即实现教育均衡，改变教育生态。在此背景下，学校作为学生学习的主阵地，想要进一步提升教学质量和服务需切中肯綮。

课文以动画形式生动呈现，电子白板播放视频资源，音响同步输出课文朗诵，语音标准、情绪饱满、声情并茂……相比过去，新学期的课堂变得更加丰富多彩，学生们对这种学习方式兴趣满满。“双减”政策落地后的第一个学期，云贵两地部分中小学尝试借助信息化新手段，促进学校课堂教学转型升级。

“双减”政策提出，保持校内保障与校外治理“两手抓”，一方面要对校外培训乱象开展治理工作，堵住“校内减负、校外增负”这一缺口，另一方面，学校间教育资源、教育水平存在的差距，资源分配不均问题也“亟待解决”。优质资源是校内教育质量提升的基础，数字课程教材云平台以互联网为载体，整合并提供与教材内容紧密联系的结构化资源库，解决了不同版本数字教材及资源分散问题，在打通不同地区校内教育资源共享方面产生积极影响。

“双减政策出台后，学校教育要在短时间内，实现高质量教学要求。数字课程教材云平台一定程度上解决了教学过程中教材及资源获取的‘困惑’，依托大数据把优质资源及教师设想融为一体，实现随时随地可用，新老师能够‘拿来就用’、‘就地取材’，经验丰富的教师也可以发现自己的不足。”贵州省黔西南州安龙县招堤街道第二小学教师夏海渊说道。以中教云数字课程教材云平台为例，它在聚合版本覆盖齐全、类型兼容多元资源的同时，也为地区间资源输送架起了“桥梁”，当贵州部分中小学接入优质内容后，不仅有利于解决教师资源获取问题，也有助于教育向均衡化方向发展。

“双减”政策对作业布置及课后服务做了严格规定，作业虽然减少，学习内容并没有减少，教学质量更不能降，教师需要有学情判断的依据，因此不仅提高课堂效率及质量很重要，如何了解学情并实施“因材施教”也不容忽视。以数字教材为基础的云平台恰恰能够实现这两点，其中的文字、图片、音频、视频、动画丰富了教学形式，激发学生的学习积极性与主动性，而平台背后的大数据及各种应用工具，为教师了解每一个学生，实现分层教学及科学作业布置等奠定了基础。

“减负不减知识”，打造有体验感课堂，提升学习效率，降低学生背负的压力，部分学校开始以数字课程教材云平台为着力点展开探索与实践。贵州省黔西南州安龙县笃山镇民族小学刘贵松老师对此深有感触，他表示：“新学期的教学设计要更加真实、有效、有趣，我们利用云平台，找到大量优秀教师分享的课前、课后资源，既方便了备授课，也丰富了课堂教学形式，还有利于作业的科学安排，的确为老师赢得了更多合理调配的时间。”

“双减”并非仅仅是口号，减轻学生作业负担，减轻学生校外培训负担，知识体量不变情况下，一定程度上也加重了教师“负担”。“学生减负了，家长减负了，教师怎么办？”这个问题同样不可回避，数字教材的应用让教师们有了“底气”，为教师备授课提供“自由生成性资源”，既缩短了备课时间，也提高了授课效率，教师能有更多精力探索“因材施教”。

在“双减”背景下，家长似乎在新学期也有了“新焦虑”，如何适应政策变化，更好的配合教育形势促进孩子全面发展？家校联合联动不可或缺，云平台“智辅”功能的优势显现出来，以AI实现家校协调育人、协同减负，让家长及时了解孩子学习情况。

从“知识灌输者”向“学习引导者”转换，教师角色在发生深刻变化，数字教材和智能化工具的应用有利于教师“减负”，数字课程教材云平台在云南当地中小学的应用便能够看到这种转变。“云平台对于学校管理治理、教师减负增效、教学质量提高均带来了帮助，‘教、学、练、评、测’教学各流程和‘课中、课后、家校共育’多环节数据，可生成围绕‘学业、德育、思政、身心健康’的个性化学生画像，发现学生特长，将规模化教学与个性化学习的有机融合，从而实现智能、精准、高质量教学。”云南昆明棕树营小学科研室主任李云碧，道出了云平台对校内教育赋能的关键点。

“双减”政策在全国范围内的逐步深化，让教育主阵地回归校园，教育主战场回归课堂，需要社会各方的努力共同推动。在此过程中，尤其要充分发挥技术、资源、工具优势，而数字课程教材云平台在提升校内教育质量上，正在发挥着积极作用。

(责编：赵竹青、陈键)