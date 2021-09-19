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河南省发布113项“揭榜挂帅”科技项目

2021年09月19日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：河南省发布113项“揭榜挂帅”科技项目

　　河南省科学技术厅在前期公开征集424项“揭榜挂帅”科技项目需求基础上，近日公开发布了113项2021年“揭榜挂帅”科技项目榜单。这些项目，主要围绕河南传统产业转型升级、新兴产业重点培育和未来产业谋篇布局，聚焦重大创新需求，着力引导企业成为创新需求提出主体、研发经费投入主体和成果转化落地主体。

　　河南省科技厅相关负责人介绍，今年“揭榜挂帅”项目在2019年第一批项目的基础上实现了“升级”，在增设项目类别、降低项目门槛、加大支持力度、拆除揭榜门槛等四个方面做出了较大调整。“一是在技术需求类项目基础上增设成果转化类项目；二是将项目合同金额要求从不低于1000万元调整为技术需求类不低于500万元、成果转化类不低于300万元，扩大支持范围；三是加大支持力度，对中榜项目的支持经费由原来按照合同金额的20%提高到30%，上不封顶；四是凸显‘英雄不论出处，谁有本事谁就揭榜’的创新导向，不论资质、不设门槛、唯求实效。”该负责人表示。

　　根据揭榜流程，河南省科技厅将对签订合作协议成功揭榜的“揭榜挂帅”项目进行论证，择优给予支持，签订项目任务书纳入省重大科技专项统一管理，中榜项目将在第二届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会上集中签约。（记者乔地）

(责编：赵竹青、陈键)

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