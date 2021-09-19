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2021空间技术和平利用（健康）国际研讨会将于11月18日开幕

2021年09月19日09:02 | 来源：人民网
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“2021空间技术和平利用（健康）国际研讨会”组委会9月18日宣布，本届会议将于11月18日至20日以“线上＋线下”形式、在北京主会场和世界多地同步举行。

会议由中国宇航学会、中国高科技产业化研究会、国际和平联盟（太空）、中国电子商会、中国航空学会、中国遥感应用协会联合主办，国际宇航联合会、美国航天基金会、国际宇航科学院、莱斯大学空间医学全球峰会、太空探索者协会、国际空间大学、国际空间法学会等7家航天机构负责人担任大会联合主席。

大会以“同一个太空，同一个家园”为主题，突出“和平、健康、合作”宗旨，深入探讨“和平利用全球空间创新技术”的解决方案，旨在促进空间产业发展、推进空间多边合作、服务人类健康福祉。

据国际和平联盟（太空）执行主席、国际宇航科学院院士王天怡介绍：今年召开的第四届大会，除继续突出“空间技术、健康应用、多边合作”三个关键词外，大会着眼中国一贯坚持的“合理开发、利用空间资源，保护空间环境”的政策主张，配合11月召开的第26届联合国气候变化大会，增设“绿色空间”议题，以“产、学、研”模式围绕实现“碳达峰”、“碳中和”目标，深入探讨更好保护空间环境问题。

大会还将专题研讨“中小企业如何运用空间技术”问题，着力“搭建全球空间技术”与“全球和中国市场对接”的桥梁，促进“全球空间技术”的二次利用和产业转化。据了解，近年来太空产业日趋升温，各国纷纷加大资金和技术投入，力求抢占先机。

(责编：赵竹青、高雷)

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