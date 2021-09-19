人民网北京9月19日电 （记者许维娜）作为软件开发的基石，开源已成为全球数字科技创新的发展大趋势。“十四五”规划纲要也明确提出，支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务。

当前，如何推动开源技术在我国市场健康落地，成为业界关注的话题。在近日举办的“2021 OSCAR 开源产业大会”上，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏发表了主题演讲，并向业界发布《开源法则》修订本。他还针对企业如何跟上开源、推进开源面临哪些挑战和机遇等业界关心的问题进行了解答。

何宝宏在接受记者采访时表示，开源是一种软件生成的新内容模式，相当于是一种新的生产方式，也是一种新的交付方式。“经过二十多年的发展，它已经发展成熟了，且不仅仅在软件层面，越来越多的扩展到硬件、数据等各个方面，它的意义更像一种通用的数字化产品和服务生产方式。”他说。

“对于我国而言，开源从完全的模仿者变成了可以自主创新的角色。”何宝宏提到，但我国在引领力方面，尤其在一些基础性核心软件开源方面，还远远不够。

“开源经过多年发展，与商业形成了良性互动关系。”在何宝宏看来，开源和商业之间已形成协作共赢的合作模式，这是开源实现快速发展的重要原因。他介绍说，近些年来，越来越多企业拥抱开源，加入开源，为开源做出了许多贡献。

何宝宏表示，近年来开源迎来了新发展变化。一是开源已经从技术驱动演变成场景驱动，与用户关系越来越近；二是开源从个人行为，演变到企业支持下的个人行为；三是开源已经成为建立技术生态的“核武器”。

此外，何宝宏强调，开源工作还要加大操作系统对产品的研发，尤其是生态建设。“因为开源本来就是构建生态的一个非常有力的‘武器’，所以在推动开源生态建设、商业模式多样化，以及人才培养等方面，需要积极推动基础设施层面的开源软件发展。”何宝宏说。

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