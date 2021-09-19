人民网记者 栗翘楚

文博体验、夜市嗨逛、山水揽游……近年来，淄博新颖又有趣的场所越来越多，这些深受年轻人喜欢的新元素，正让淄博这座老工业城市越来越潮，越来越好玩。

今年7月15日，山东省淄博市委常委会召开会议，提出着力打造“好学、好看、好吃、好玩、好创业”的城市。

如今，淄博围绕文旅产业栽下的这颗“梧桐树”，正不断提升这座城市的承载力、吸引力、辐射力。

文博新体验 齐风陶韵打造魅力淄博

近年来，不少年轻人展现出对文博的兴趣，文博产业也呈现出蓬勃发展的态势。“十四五”规划纲要中指出，要坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验。

齐国故都、琉璃之乡、鲁菜发源……作为中国优秀旅游城市，淄博文化底蕴深厚，至今仍源源不断释放着魅力。

从先齐文明，到秦汉齐风，再到余韵传承，在淄博市临淄区的齐文化博物馆基本陈列展厅内，通过实景沙盘与投影结合，多元化阅读等展示方式，临淄城的繁华景象展现在游客面前。

除此之外，作为中国五大瓷都之一，淄博在陶瓷技艺方面的历史源远流长，自元代起，又成为全国琉璃产业的中心。

中国陶瓷琉璃博物馆陈列展品。人民网记者 栗翘楚摄

今年暑期，位于淄博市张店区的中国陶瓷琉璃博物馆研学课堂，再度给孩子们送来福利。3D打印+陶艺体验两场活动同时开启，孩子们在玩耍的同时，还学到了博大精深的中国陶瓷文化。

在博物馆内的“古窑观止”展区，满墙的小方格中摆满了出土于全国各地的300多块瓷片。在这里，游客只需在位于展区中央的电子地图上轻轻一点，属于游客家乡的瓷片就会被点亮。

“旅游业是文化属性很强的经济产业，如果其没有某种特定的文化依托，即使是经济高度发展的城市，也只能作为经济中心而不可能发展为文化中心。”齐文化研究院学术研究部副主任武振伟表认为，发展淄博旅游业，建设文化大市和生态旅游城市，齐文化研究开发将成为突破口之一，需对淄博文物资源适度合理利用等问题进行充分论证。

“锈带”变“秀带” 工业遗产变身网红打卡地

剧本杀、室内冲浪、音乐餐厅、咖啡厅、livehouse……当下最时髦的元素，都可以在唐库文创园寻到踪迹。

从曾经的一座糖酒站仓库，到城市青春名片，背后是几位年轻人一年多的努力。

“我要做的事，就是唤醒这座老工业城市的青春因子，改变‘淄博是老城’的观念。”在唐库文创园主理人齐浩看来，城市认同感是评价一座城市软实力的重要标准，一个对城市具有强烈认同感的人才群体，迸发出的创造力和贡献度不可估量。

如今在淄博，随着新旧动能转换的不断深入，二产的“废”正逐渐成为三产的“宝”，工业遗产正成为淄博旅游的又一张名片。

石板路、古圆窑、老院子……在淄博市博山区，当地结合党史学习教育开展，打造淄博工业百年展，废弃22年的山东博山陶瓷厂重新焕发出生机。经过一系列改造，依托古窑、老厂房和传统历史街区，旧厂房摇身一变成为颜神古镇，诉说着这片工业沃土的历史。

颜神古镇一角。人民网记者 栗翘楚摄

今年6月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等八部门印发《推进工业文化发展实施方案（2021-2025年）》。其中指出，要“实施文化+产品系列行动”“创建一批工业旅游示范基地”“推出工业旅游精品线路”“培育一批工业文化研学实践基地（营地）”“创建一批工业博物馆”等。

业界专家认为，工业旅游不是简单地参观工业遗产，工业旅游的规划设计方式不能过于粗暴，而是要在保护工业遗产的基础上，根据资源的属性和市场需求特征，借助工业遗产提供的舞台和场所，进行参与性业态设计、文化创意产业植入、高新技术利用和相关活动策划。

旧貌换新颜 三产融合赋能乡村振兴

“乡村旅游发展，不仅让村民们吃上了旅游饭，成为旅游的从业者，也让腰包逐渐鼓起来的他们走出家门口、成为旅游体验者；不仅让乡村成为‘摆开八仙桌、招待十六方’的旅游目的地，也让乡村成为‘背上行囊走四方’的旅游客源地。”8月27日，文化和旅游部部长胡和平在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上介绍乡村旅游时说。

乡村振兴要走城乡融合发展之路，乡村产业振兴也要走一二三产业融合发展之路，实现工业与农业、城镇与乡村联动发展。而文旅产业正成为其融合发展过程中的“粘合剂”之一。

从颜神古镇出发，横穿博山城区后北上，一座群山环抱、万木葱茏、风景宜人的城市后花园呈现在游人面前。

精品民宿、时空隧道、琉璃工坊……如今，文旅融合已成为推动红叶柿岩景区促进乡村振兴的主要动能之一。

山东红叶柿岩旅游发展有限公司董事长郇正坤告诉记者，“动能背后的秘诀是通过联村党委建设，充分发挥企业在管理、资金、资源等多方面的优势，盘活乡村沉睡的资产，做到创建一带、发展一线、带动一片，让绿水青山变成取之不尽、用之不竭的‘金山银山’，让父老乡亲过上安居乐业的幸福生活。”

土峪村位于淄川区洪山镇东南部山区，三面环山，交通闭塞，受地理条件影响，村里一度缺少产业发展支撑和收入来源，集体经济薄弱，基础设施落后，村穷民贫。

土峪村民宿。人民网记者 栗翘楚摄

从2018年起，土峪村通过招商引资，积极开展文化旅游产业扶贫。引进首旅集团开发建设高端民宿项目——青未了，整体改造土峪村村落文旅业态，打造旅居民宿新目的地。

“从‘土’到潮，如今土峪村正在发生变化。”山东齐长城宿集旅游开发有限公司总经理代婉君表示，未来，土峪村将被打造为旅游“网红”，成为淄博的“乡村会客厅”。

(责编：赵竹青、高雷)