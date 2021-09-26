原标题：华为联合天旦发布业务级智能运维解决方案

近日，在HUAWEICONNECT 2021期间，华为联合天旦发布业务级智能运维解决方案。该方案以业务为中心，将AI技术引入运维管理环节，助力全行业打造云上、云下一体化的智能运维保障体系。

以AI、云计算等为代表的数字技术的快速发展，在推动企业数字化变革的同时，也为业务的稳定性与连续性带来挑战。首先，企业的数字化转型须要以业务为中心，如何统一视角、挖掘运维数据价值成为IT管理部门面临的首要难题；其次，面对以容器、微服务等为主的云原生环境，如何突破云中监控黑盒，让业务系统运行的轨迹清晰可见难度较大；再次，不同行业对于技术的应用程度深浅不一，如何突破技术与行业的双重限制，构建标准化的解决方案来满足不同行业的运维管理需求困难重重。

此次华为联合天旦发布的业务级智能运维解决方案，基于华为iMaster NCE-FabricInsight和天旦业务性能管理BPC（Business Performance Center）构建了覆盖Underlay和Overlay的业务和网络一体化运维能力，实现分钟级故障定界定位。它可以跨越传统架构和云环境，跨设备和应用，为行业客户提供统一的、面向业务的、智能的运维分析能力，保障了业务的稳定性和连续性。不仅成功地解决了云原生环境的业务性能监控难题，还满足了不同行业对于业务运维的管理需求。

以金融行业为例，新的网贷系统上线后突发故障，业务级智能运维解决方案可以在分钟内定位并解决问题。传统方式下，银行IT部门的应用团队和网络团队从各自视角出发，使用不同的工具和方法，遵循不同的故障定位流程分别进行故障定位，耗时较长。而在应用了业务级智能运维解决方案后，天旦业务性能管理BPC即刻判断是网络故障还是应用故障，进行实时、精准的故障告警与根因分析，最后通过华为iMasterNCE-FabricInsight显示异常系统的端到端的网络路径，定位了此次故障的根本原因，整个过程只需要3分钟，比传统流程快10倍，极大地提高了问题定位和故障修复的效率。

天旦联合创始人&首席产品官贺晓麟先生表示：“天旦作为国内领先的智能运维产品提供商，致力于为用户提供以业务为视角的智能化运维管理保障。我们认为此次联合华为发布的‘业务级智能运维解决方案’真正做到了科技与业务的结合、业务与应用性能管理的融合。同时，针对目前客户中普遍存在的混合云环境，也提供了云上云下的一体化管理，充分保障用户的业务稳定性与连续性。”

华为数据中心网络智能运维产品总监杨杰表示：“此次华为联合天旦发布的业界首个业务级智能运维解决方案，实现了应用和网络一体化运维、故障分钟级定界定位，带来业务体验的实时保障。”

截至目前，该方案已经在政府、金融、医疗、制造等众多行业中进行推广与应用，获得了客户的一致认可。未来，华为和天旦业务级智能运维方案将继续助力全球客户加速数字化转型，打造数字经济新优势。

(责编：赵超、陈键)