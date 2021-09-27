原标题：以数据智变，推创新质变，华为云构筑产业创新坚实底座

近年来，中国草原避暑之都乌兰察布市依托得天独厚的生态环境和区位地理优势，紧抓国家大数据综合试验区发展机遇，将大数据产业作为主攻方向，走出了一条大数据创新发展之路。

9月23日，在“乌兰察布·进而有为 华为云城市峰会2021”上，华为云乌兰察布大区正式开服。据介绍，华为乌兰察布云数据中心共规划四期，建成之后华为云在乌兰察布的服务器数量将达到50万台，成为乌兰察布规模最大的数据中心，也是华为在华北地区规模最大的云数据中心。

华为云数据中心运营总经理吕艺行在致辞中表示：今年是华为云战略升级的一年，自2017年成立之初到今天，华为云在全球基础设施领域位列全球前五，中国前二，且连续多年排名主流厂商增速第一。华为云与乌兰察布市的合作由来已久，自2013年华为与乌兰察布达成战略合作协议，目前华为云已在乌兰察布建成华为公司在北方最大的数据中心节点，也是华为云“南贵北乌”两大数据中心之一，乌兰察布华为云数据中心的飞速发展离不开内蒙古自治区委区政府、乌兰察布市委市政府的大力支持。

今年5月，国家发改委发布了全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，明确在内蒙古自治区部署建设国家枢纽节点，定位为“援京助东”的“国家北方算力中心”，乌兰察布也成为内蒙古枢纽节点的重要组成部分。作为中国数字产业化战略高地，乌兰察布正在通过数字产业化形成新模式、新业态、新动能，以大数据为引领促进电子信息制造业、软件和信息技术服务业、电信业等实现加速增长，乌兰察布高质量发展后劲十足。

持续强化投入 华为云大有不同

未来，吕艺行表示将继续强化华为云在乌兰察布的投入，助力数字乌兰察布的高质量发展。

其一，强力投入打造“草原云谷”，建设运营乌兰察布华为云数据中心，树立全国乃至全球数据中心标杆，加强数据中心、绿色节能等领域的科技突破与创新应用，助力打造北方最大、服务全国的云计算服务产业集群，有效承接国家一体化大数据中心及“东数西算”的重要战略布局，实现数字经济万亿倍增目标；

其二，聚焦数据治理，以人工智能、数据使能方案，打造有韧性的数据供应链，实现安全用数、自由用数、随心用数、高效用数、快速用数；

其三，以敏捷、安全、可信的云架构服务，共建产业云创新中心，赋能乌兰察布产业数字化发展，持续推动大数据赋能实体经济。

其四，以数据产业为底座，和内蒙古各方探索建设城市智能体，推进以人为本的城市精细化治理，探索城市数字化转型的新模式和新体验，建设能感知、会思考、可进化、有温度的城市。

在数质时代大潮下，华为云将进一步强化战略方向，以构建有韧性的产业组合为目标，协同华为终端云，基于云边端协同的全栈能力和根技术优势，强化技术创新能力，以创新普惠的技术与服务，加速千行百业智能升级。

(责编：赵竹青、陈键)