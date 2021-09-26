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OPPO发布手机电视手表新品 首款75英寸电视售价5499元

2021年09月26日15:23 | 来源：人民网
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　　9月26日，在OPPO举行的未来玩机发布会上，OPPO推出了OPPO K9 Pro、OPPO智能电视K9 75英寸、OPPO Watch Free三款超能新品。

　　K系列是OPPO 一直致力于给消费者打造硬核配置的产品，K9 Pro配置全面升级，搭载旗舰级芯片天玑1200以及120Hz电竞流体屏。另外，K9 Pro从视听触全方位对游戏进一步优化，包括无级稳帧技术和立体双扬声器，让游戏战场中拥有震撼的视听效果；游戏4D振感技术，在施放法术、枪击等游戏操作中触感更细腻。

　　同时，为了兼顾游戏过程中的清凉手感，OPPO K9 Pro散热功能全面加强，打造金刚石固液双态散热系统。在导热凝胶中加入金刚石，同时加大散热面积和优化散热石墨片锻造工艺，散热面积提升至14000mm?，CPU散热效率提升67%。

　　从价位和配置来看，K9 Pro重点面向手游用户，将会是目前国产5G手机2000元档轻旗舰的有力竞争者。

　　此外，OPPO还带来旗下第一款75英寸电视。OPPO智能电视K9在今年5月首次亮相，这次将屏幕尺寸升级至75英寸。

　　OPPO智能电视K9 75英寸屏占比高达95.24%，通过HDR10+专业认证，支持动态元数据处理，高达4K分辨率的画质，配合MEMC动态补偿技术，让画面清晰流畅，观感舒适。同时，93% DCI-P3广色域以及色差DeltaE≈1.5的高色准，音效方面，OPPO智能电视K9 75英寸配备最大功率可达30W的大功率腔体喇叭。

　　搭载全新的ColorOS TV 2.2系统，在互联体验上也进一步提升。手机只要在NFC区域轻轻一碰，便能轻松连接电视音响或镜像投屏。同时支持OPPO手机、手表、耳机产品的多设备互联。

　　除了手机、电视两款新品外，OPPO还推出一款主打OSleep全场景睡眠监测的智能手表OPPO Watch Free。OSleep全场景睡眠监测通过对用户睡前、睡中、睡醒后三大场景进行监测，更科学地帮助年轻人改善多种睡眠问题。其他配置上，1.64英寸的大屏，屏幕像素密度达326ppi，覆盖100%DCI-P3色域，仅33g的整机重量。

　　最后，K9 Pro还推出“OPPO x 三一重工联名礼盒”、“OPPO x网易王牌竞速联名礼盒“两款联名礼盒，分别将挖掘机、赛车元素融入礼盒中。

　　售价上，OPPO K9 Pro 8+128G版本售价1999元，12+256GB版本售价2499元。OPPO智能电视K9 75英寸售价5499元。OPPO Watch Free售价549元起。9月30日，在欢太商城、京东、天猫、苏宁等电商平台，全国400多家线下服务商同步开售。

(责编：赵超、陈键)

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