本报嘉兴9月26日电 （记者张璁）26日，由国家互联网信息办公室、浙江省政府主办的2021年“世界互联网领先科技成果发布活动”在乌镇互联网国际会展中心举行。发布活动紧扣2021年世界互联网大会“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”的主题，搭建世界互联网展示、交流的国际平台。发布活动共评选出来自中国卫星导航系统管理办公室、清华大学、北京大学、北京邮电大学、中国电信、中国移动、高通、安谋等机构的14项国内外有代表性的领先科技成果。

据介绍，该发布活动得到了全球互联网领域的广泛关注和积极响应，共征集到海内外各类申报成果300余项。所申报的成果聚焦产业赋能与协同发展、智慧社会与公共治理、社会生活与公共服务、社会责任与数字公益、高感知智慧生活五大应用领域，涵盖5G、量子计算、高性能计算机、网络架构、基础操作系统、卫星互联网应用、工业互联网及智能制造等领域。

另外，26日下午，中国网络空间研究院还在世界互联网大会乌镇峰会上发布《中国互联网发展报告2021》和《世界互联网发展报告2021》蓝皮书。《中国互联网发展报告2021》从6个方面对31个省区市互联网发展情况进行评估。结果显示，综合排名前10位分别是北京、广东、上海、山东、江苏、浙江、四川、福建、天津、湖北。中国网络空间研究院负责人表示，作为第五次发布的世界互联网大会重要成果，蓝皮书在保持框架内容稳定性的同时，注重继承上的创新，更加聚焦把握时代主题和任务主线，更加关注呈现鲜活经验和创新做法。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 15 版）

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