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技术变聪明 会场更智慧

本报记者  刘书文
2021年09月27日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　“4号配变低压出线负荷，正常、拍照、上传。”在世界互联网大会乌镇峰会主会场的配电房，工作人员戴上智能AR眼镜对高、低压柜等设备进行巡检作业，不仅能精准快速寻找故障点、记录运维检修的全过程，同时形成可追溯的检查资料，实现检查全过程闭环。智能AR眼镜还通过5G通信实现远程协作，对实时共享现场画面进行问题标注，解决作业难题。

　　“在本届世界互联网大会期间，共有8套设备加入保电队伍中，实现核心区域保电点全覆盖。”国网桐乡市供电公司营销部副主任王海帆介绍。

　　在互联网之光展馆外的马路上，每隔一段距离就有一个“智慧地钉”安装于电缆通道上方，这个圆形巴掌大小的设备中间有一块光伏面板，下面隐藏感应器，具备AI自主学习功能，可自动识别、主动感知半径10公里范围内的重型机械施工情况。

　　打开手机，乌镇区域内300多个“智慧地钉”的具体位置显示在屏幕上。工作人员介绍，绿色代表状态良好，如果是红色则表示异常，点击相应图标能看到具体信息。

　　在大会主会场外的乌镇大道旁，智能“机巢”正全天候作业。现场工作人员介绍，“智能‘机巢’具备视觉引导降落功能，通过无人机开展自主巡检+5G通信技术，可第一时间发现故障或危险情况。通过这种方式，首次实现了输电、配电、变电3种类型自主巡检全覆盖，也实现了重点保电区域内电网设备自主巡检全覆盖。”

　　在本届互联网大会上，一系列科技成果投入应用，电网安全智慧防护一体化系统已初具雏形，数字化保电新模式正在兴起。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月27日 15 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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