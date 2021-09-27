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中关村论坛聚焦全球科技创新

2021年09月27日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为小朋友在北京中关村国家自主创新示范区展示中心参观。
　　郭俊锋摄（人民视觉）

　　本报北京9月26日电  （记者朱竞若、王昊男）5项重大创新成果重磅发布、25场平行论坛政要学者云集、囊括500余家中外企业的展览场馆预约满满……聚焦“智慧·健康·碳中和”这一年度主题，正在北京举办的2021中关村论坛精彩不断。

　　25日，在2021中关村论坛全体会议上，无液氦稀释制冷机等5项涵盖核心技术攻关、重大行业规范、重要科技创新指数的重大成果发布。与此同时，2020年度北京市科学技术奖揭晓，14位科学家、150项成果获奖。

　　中关村论坛已经成为面向全球科技创新与交流合作的国家级平台。“我们将围绕数字经济、生命健康、气候变化等重大问题持续加强基础研究和原始创新，开展前沿技术攻关，努力实现更多从0到1的突破，并做好从1到10的加速。”北京市相关负责人表示，将深入推进开放包容、互惠共享的国际科技合作，与各国科学家、企业家等一道，协作开展重大科技问题研究，努力取得更多高水平的原创成果。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月27日 15 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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