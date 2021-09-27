本报记者 赵展慧

数据来源：中国证监会、北京证券交易所

9月2日，习近平主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上提出“我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地”。设立北京证券交易所，成为今年服贸会上最热门的话题之一。

短短几天，北京证券交易所的“施工图”全面铺开——9月3日，证监会就北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等办法向社会公开征求意见，明确基础制度体系；9月5日，北京证券交易所就上市规则、交易规则和会员管理规则3件规则公开征求意见，构建基本制度框架；9月10日，北京证券交易所第二批3件业务规则公开征求意见，包括发行上市、再融资和并购重组审核规则，树立试点注册制、履行审核职责的基本规则依据；9月17日，北京证券交易所发布投资者适当性管理办法，确定了投资者门槛……

为打造“服务创新型中小企业主阵地”，北京证券交易所将如何形成差异化制度安排、与沪深交易所实现错位发展，蹚出一条资本市场支持中小企业科技创新的普惠金融之路？记者采访了监管部门相关负责人、专家和企业。

新三板精选层变更设立为北京证券交易所，法律地位和市场功能都得到了极大提升

北京市西城区金融大街丁26号的金阳大厦，连日来格外繁忙。这里是全国股转公司的所在地。这些天，新的业务正在这里展开：分批出台新规则、开展交易平台压力测试、上线官方网站……一系列有条不紊的准备工作都显示，北京证券交易所来了！

“往日熟悉的这条街、这栋楼面貌一新了！”金融街迎来了北京证券交易所这个新“居民”，北京优炫软件股份有限公司董事长梁继良很兴奋，“本来准备申报精选层挂牌，现在我们可以直接申请在北京证券交易所上市了。”

北京证券交易所由新三板精选层变更设立，从实施分层管理到以精选层为基础组建北京证券交易所，梁继良见证了新三板持续改革创新的每一步。2013年，全国性证券交易场所新三板正式运营，与沪深交易所主要服务成熟企业不同，新三板定位于服务中小企业，不设财务门槛和规模、地域、所有制限制，从事数据库研发的优炫软件成功在新三板挂牌交易。

2016年，针对挂牌公司数量多、差异大的特点，新三板探索内部分层管理，初步划分为创新层、基础层，逐渐成长的优炫软件顺利进入创新层。2020年，新三板进一步设立精选层，并且引入公开发行制度，进一步满足部分企业成长壮大后的融资需求。“8年来，我们在新三板平台上完成多轮融资，从一个十几名员工的创业团队成长为员工上千人、估值超过40亿元的创新企业。”梁继良说，进入精选层也成为优炫软件的下一步目标。而设立北京证券交易所的好消息让优炫软件很快又有了新目标。

新三板精选层变更设立为北京证券交易所，从证券交易场所变为证券交易所，一字之差，法律地位和市场功能都得到了极大提升。“精选层已经初步满足交易所的要件，但受限于新三板的法律地位，像社保基金、保险资金这些资本市场长期稳定资金很难进入，投资者较为单一，变更设立为证券交易所后，这些资金就能顺利进入，投资者群体增加，流动性增强，市场功能得到更好发挥。”曾参与新三板改革的清华大学国家金融研究院副院长王娴介绍。

“对企业来说，从挂牌公司变为上市公司，意味着更多的投资者、更显著的品牌知名度。”梁继良说，北京证券交易所“20个交易日日均证券资产50万元，同时具备2年以上证券投资经验”的投资者门槛将创造更好的流动性，帮助企业进一步打通融资渠道、增加对高精尖人才的吸引力，这对创新型中小企业开展技术攻关至关重要。

既包容呵护也严格监管，让创新型中小企业“新苗”在北京证券交易所这片沃土中茁壮成长

完成工商注册后，新设立的北京证券交易所第一时间就上市规则、交易规则和会员管理规则这3件交易所必备的基本业务规则公开征求意见。这些规则的制定既遵循证券交易所制度建设的普遍规律，又为创新型中小企业量身定制，让更多中小企业在这方新天地中解决融资难题，进一步扩大市场直接融资比例。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司即将首批在北京证券交易所上市，在董事长王榕看来，包容性是北京证券交易所的重要特征。“上市门槛与目前精选层挂牌条件保持一致，新三板公司上市的市值、财务指标等4套标准满足其一即可申请公开发行并上市，最低市值门槛是2亿元，有利于拉动激励新三板基础层、创新层企业积极成长。”王榕说，与同样服务于创新企业的科创板和创业板相比，北京证券交易所向“更早、更小、更新”的创新型中小企业敞开了怀抱。

北京证券交易所首批上市公司来源于现有新三板精选层公司，新增上市公司将来源于在新三板挂牌满12个月的创新层公司。全国股转公司相关业务负责人介绍，目前，新三板共有7292家公司，其中基础层5977家，创新层1249家，精选层66家，精选层的挂牌公司适用4套标准的都有，显示出这套指标较好的适应性，“而且目前创新层、基础层符合4套财务条件之一的公司数量充足，北京证券交易所后备上市企业储备充分。”

体现包容性的同时，各项规则也凸显出服务创新型中小企业的精准性。

——监管要求更弹性。对上市公司现金分红的比例不做硬性要求，鼓励公司根据自身实际情况量力而行；对于股权激励，允许上市公司在充分披露并履行相应程序的前提下，合理设置低于股票市价的期权行权价格，以增强激励功效。

——交易规则更灵活。实行30%的价格涨跌幅限制，保障价格发现效率；上市首日不设涨跌幅限制，实施临时停牌机制，稳定价格；买卖申报的最低数量为100股，每笔申报可以1股为单位递增。

——再融资更快速。支持企业按需灵活融资，对上位法规定的自办发行、授权发行等特色融资机制设置了快速、便捷的申报和审核安排。

让创新型中小企业“新苗”在北京证券交易所这片沃土中茁壮成长，既要包容呵护、精准灌溉，也要扎紧篱笆、严格监管。

北京证券交易所在整体平移精选层的各项基础制度的同时也对规则进行了调整和优化，严格按照现行上市公司监管法律框架，压实各方责任。比如公司治理标准更加优化，增加了独立董事应当发表意见的情形，推动独立董事发挥更大作用；比如信息披露要求更加具体，细化了自愿披露、豁免披露、暂缓披露、行业和风险信息披露的具体要求，还建立了统一的内幕信息知情人管理和报备制度，严防内幕交易等违法行为……

“北京证券交易所的服务契合创新型中小企业的市场特点，不仅为创新型中小企业提供了更广阔的发展平台，缓解科技创新型、成长型中小企业融资难、融资贵问题，而且比肩沪深交易所的上市制度、合规管理也促进中小企业不断完善内控制度，构建良好的法人治理结构，为中小企业的合规运行、长远发展保驾护航。”王榕说。

推动形成中国特色多层次资本市场体系，北京证券交易所补上了关键一环

很多人好奇，为什么有了沪深交易所，还要设立北京证券交易所？

实际上，放眼整个资本市场，答案十分清晰：北京证券交易所定位于服务创新型中小企业、与沪深交易所实现错位发展。

一方面，与新三板形成一体发展、协同联动态势。北京证券交易所承接在新三板创新层、基础层发展壮大的创新型中小企业，提供更加高效的公开市场融资交易服务，对创新层、基础层形成示范引领和“反哺”功能，激发新三板整体市场活力，同时，北京证券交易所的退市公司符合新三板基础层或创新层条件的，鼓励进入相应层级挂牌交易，继续发展。

另一方面，与沪深交易所形成错位发展、互联互通的格局。牢牢坚持服务创新型中小企业的市场定位之外，北京证券交易所坚持向沪深交易所的转板机制，在这里培育成熟的上市公司也可以选择到沪深交易所继续发展。

“北京证券交易所补上了关键一环，既促进形成各有侧重、相互补充的中国特色多层次资本市场体系，又充分发挥纽带作用，强化了多层次资本市场的互联互通。”清华大学五道口金融学院副院长田轩表示，北京证券交易所为创新型企业贯通了“创投基金和股权投资基金—区域性股权市场—新三板和交易所市场”的全链条服务体系，将极大地带动提升创新投资力度，加速科技、资本、实体经济的良性循环，服务构建新发展格局。

专家表示，北京证券交易所是个“新生儿”，市场功能的充分发挥和市场认可度的提升任重道远，需要各方努力。

田轩认为，目前北京证券交易所上市企业数量较少、规模较小，应当在当前发行与交易制度方面具有较大突破的基础上进一步丰富上市标准，对优质中小企业放宽上市通道，提高注册制审核效率。

王娴认为，资本市场对企业发展的作用远远不止融资这一项，在北京证券交易所上市的企业要遵守上市公司的信息披露义务，接受市场和媒体的监督，同时完善公司治理结构，降低公司在法律、财务等方面的风险。

对证券服务机构来说，北京证券交易所的设立也提出了新的课题。王娴表示：“在北京证券交易所上市的公司需要的中介服务会与之前有些不一样，证券服务机构要练好内功，抓住市场机遇。”

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)