吴秋余

绿色金融发展不是一日之功、不能急功近利，而要精耕细作、久久为功。金融机构在不断做大绿色金融总量的同时，也要努力做出成效、做出特色，把发展质量提升上去，精准识“绿”、用心助“绿”、耐心护“绿”，真正为绿色发展、转型升级提供强劲动力

助力碳达峰、碳中和目标实现，绿色金融发展按下“快进键”。近期披露的上市银行半年报中，绿色金融成为一大亮点，各家银行纷纷加大绿色贷款投放力度，工行、农行、中行、建行等多家大型银行绿色贷款余额突破万亿元，其中工行绿色贷款余额已突破2万亿元，绿色金融已发展成为大部分上市银行的基础性业务。

发展绿色金融，是实现绿色发展的重要推动力量，也是供给侧结构性改革的重要内容。“十三五”期间，我国绿色金融从无到有、迅速壮大，成为绿色发展的重要助推器。截至2020年末，中国本外币绿色贷款余额约12万亿元，存量规模居世界第一；绿色债券存量约8000亿元，居世界第二。绿色金融的快速发展，提升了金融业的适应性、竞争力和普惠性，为支持绿色低碳转型、推动经济高质量发展发挥了积极作用，也成为我国参与全球经济金融治理的重要领域和亮点之一。

今年是“十四五”开局之年，把握新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、构建新发展格局，都对绿色金融发展提出了新的更高要求。据测算，实现碳达峰、碳中和目标所产生的资金需求，规模高达百万亿元，绿色金融发展空间巨大、前景广阔，为金融业高质量发展提供了重要机遇。但也要看到，绿色金融发展不是一日之功、不能急功近利，而要精耕细作、久久为功。金融机构要有大局观念、长远眼光、创新思维，在不断做大绿色金融业务规模的同时，加快提升绿色金融发展质量，以高质量的绿色金融产品和服务推动经济高质量发展。

提升绿色金融发展质量，要精准识“绿”。金融是实体经济的血脉，金融业和金融市场的重要职能，就是有效配置资源。绿色金融的重要作用，是优化金融资源配置，让更多投资信贷进一步向绿色发展倾斜。与传统项目更多考虑经济效益不同，绿色金融项目要更多考量生态效益，这对金融机构无疑是一个挑战。能够有效识别真正的绿色项目并非易事，需要一整套科学完整的评价体制和信用体系为支撑。在发展绿色金融过程中，金融机构一定要坚守绿色发展理念、坚持支持实体经济导向，擦亮“慧眼”找到真正具有生态效益和可持续发展潜力的好项目。

提升绿色金融发展质量，要用心助“绿”。随着绿色经济的发展提速，单一的绿色信贷已经不能满足需要，市场和产业都呼唤金融机构加快创新多元化融资途径。今年以来，伴随全国碳排放权交易市场上线交易，市场参与主体对价格发现、期限转换、风险管理等需求将更加强烈，碳市场的金融属性将进一步得到激活。适应绿色金融发展的新形势，金融机构要用心打造真正适合市场需要的绿色金融产品，加快提升服务能力和水平，为绿色发展量身定制个性化、多样化和差异化的创新服务。

提升绿色金融发展质量，还要耐心护“绿”。实现碳达峰、碳中和目标是跑一场“马拉松”，而不是“百米冲刺”，金融机构不能想着一步到位，通过绿色金融赚大钱、快钱。由于绿色项目往往具有融资周期长、收益低、投资大等特点，金融机构要以历史耐心对待绿色金融发展，为绿色发展提供更多长期、低成本、可持续的资金支持。另一方面，对待传统项目，也不能一刀切地抽贷限贷，而要根据经济社会发展形势，把握好金融支持力度，努力实现平稳过渡，防止可能引发的金融风险。

深耕绿色金融这片发展沃土，金融机构需要倾注热情、投入真情，更需要脚踏实地、稳步前行，在服务好实体经济、助力转型升级的过程中，构建自己的核心竞争力和可持续发展能力，努力实现金融与经济的良性循环、共生共荣。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)