本报记者 谷业凯

近日，在知名评测机构存储性能委员会公布的最新评测榜单中，浪潮高端全闪HF18000G5以每秒读写操作次数超过2300万和0.294毫秒延时的性能评测值，位居性能总榜全球第一，标志着浪潮存储在集中式全闪、分布式全闪等高端存储技术上取得突破。

数字经济高速发展，带来数据的爆发式增长，如何高效储存、处理、应用这些数据日益重要。传统存储很难满足数据的急剧增长，必须采用新技术来应对挑战。

近年来，浪潮瞄准高端存储技术研发，使产品性能、可靠性、稳定性等均达到业界领先水平。“我们从多个技术方向上发力，打造真正的全闪原生存储系统。”浪潮存储产品线总经理李辉所指的“多个技术方向”，包括打造一套极简架构，支持所有数据类型、所有存储应用；开发全闪软件栈，实现多核多线程性能优化，支持实时压缩重删；智能加速引擎实现性能优化等。

“比如，当闪存介质达到一定数量时，CPU就容易成为性能瓶颈，我们通过多核多线程性能优化，充分发挥CPU的作用，从而进一步拔高存储的极限性能。”李辉举例，“再比如，如今的存储系统普遍没能发挥处理器的核数和主频性能优势，我们研发出智能加速引擎，优化了对多核的利用，实现了对多核的智能调度，当发现有应用对性能有更高要求时，可以为应用绑定对应的CPU资源，能定向提升性能。”

浪潮存储凭借“接得住、存得下、用得快”优势，在科技创新领域发挥了重要的支撑作用。比如，“中国天眼”是目前世界上最大、最灵敏的单口径射电望远镜，今年，浪潮存储为“中国天眼”提供了分布式存储高密度节点，采用业界首个“多合一”极简架构，最高可承载1PB数据，提供上百GB/秒的带宽，还可以随着观测和研究任务持续推进，灵活、在线扩展容量和性能。

在脑成像研究领域，由中国工程院院士、清华大学教授戴琼海领衔的团队，研制出新型超宽视场高分辨率实时显微成像仪器，将活体动物脑神经观测数据通量由1000万像素/秒提升至50亿像素/秒，每天需要处理2.7PB左右数据。浪潮分布式存储平台为该项目提供40个节点的存储服务，应用于控制28台高灵敏度相机，进行高通量数据的并发采集和存储，满足了每秒拍30帧、连续72小时拍摄不丢帧的拍摄需求。

浪潮存储还在多个行业的核心业务中实现规模化部署。最新调研数据显示，浪潮存储市场销量进入全球前五，成为全球增长最为强劲的存储厂商之一。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)