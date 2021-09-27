本报记者 王俊岭

9月25日，“2021中国500强企业高峰论坛”全体大会在长春举行。会上，中国企业联合会、中国企业家协会共同发布了最新一期的中国企业500强榜单。最新数据显示，2021中国企业500强规模依然呈现逆势增长态势，营业收入总额为89.83万亿元，比上年增长4.43%；资产总额为343.58万亿元，较上年500强的资产增长10.00%。同时，2021中国企业500强入围门槛已经提升至392.36亿元，入围门槛连续19年提高。

分析人士普遍认为，尽管受新冠肺炎疫情和全球经济疲软等因素影响，以“500强”为代表的中国企业依然保持了稳中有进的态势，在高质量发展方面持续取得积极进展。这些，是中国经济强大韧性的真实写照。

“千亿俱乐部”企业增至222家

2021中国企业500强榜单显示，年营业收入超过千亿元的企业数量增至222家。其中，国家电网、中国石油、中国建筑等8家企业营收超过万亿元。

在效益方面，尽管盈利增速回落，但依然保持了总体向好的发展态势。2021中国企业500强共实现利润总额60023.43亿元，比上年度500强增长了7.75%；实现净利润40712.58亿元，比上年度500强增长了4.59%。同期，美国500强和世界500强的净利润分别大幅下滑了29.80%和20.02%。

在结构方面，产业布局更加优化。2021中国企业500强中，高技术产业和现代服务业的入围企业数量继续增加，通信设备制造业增加4家，风能太阳能设备制造业增加3家，物流及供应链业增加了5家。

“2021中国企业500强等各项榜单，从多个角度反映了我国大企业在2020年发展中取得的进展。我国大企业直面风险挑战、积极应对，发展态势明显好于世界500强，创新发展成果显著，结构调整持续深化，全球行业地位更加突出，交出了一份令人满意的答卷。”中国企业联合会会长王忠禹说。

研发强度创历史新高

中国企业联合会、中国企业家协会课题组发布的报告显示：2021中国企业500强研发强度（研发投入与营业收入之比）创历史新高，研发投入占当年全社会研发投入的比重达53.49%。500强企业已经成为中国研发投入的关键力量。

中兴通讯股份有限公司董事长李自学说，创新是构筑竞争力的源动力，也是企业不断发展壮大的利器。中兴通讯始终围绕算法、基础软件和架构等通信领域底层技术，持续投入，坚持自主创新，致力于为用户提供更好的网络性能体验。

“我们预计未来中国的碳纤维需求市场每年的增速将超过17%，市场对碳纤维复合材料的需求量很快会突破10万吨。”三一重能股份有限公司董事郭瑞广说，公司目前有风电的四大产研基地，致力于风电高端智能制造装备和灯塔工厂的制造转型建设。未来，三一重能将大力推动碳纤维复合材料在风电领域的装备和应用。

中国企业联合会副研究员高蕊在接受本报记者采访时表示，2021中国企业500强共拥有有效专利总数144.86万件，专利拥有量增加了22.43万件，增长了16.89%。500强企业正发挥着攻克关键核心技术、打造自主知识产权的“领头羊”作用。“中国企业要善于利用新技术革命带来的弯道超车机会，加快打造5G、集成电路、人工智能、新材料等新兴产业链，抓住数字化转型的契机，不断提升创新效能。”高蕊说。

中企在世界500强中占比提升

中国企业500强的韧性，还体现在国际影响力的不断提高。最新榜单显示，2021世界500强中，来自中国的大企业已经增加到143家。从排行榜位次变化看，排名上升最快的前10家企业中，有一半来自中国。

这一过程中，很多企业都在国际化方面表现出色。例如，中国交通建设集团有限公司在“一带一路”国家和地区的经营中，借鉴国内抗疫经验，建立了“网格化+信息化”的疫情防控体系，海外项目无一起因疫情停工；交通银行积极参与金融开放，在债券“南向通”上线首日，成为首批“南向通”做市商、首批境内投资者之一，顺利达成“南向通”首批交易；海尔集团基于对物联网时代趋势的判断以及对用户需求的精准交互洞察，推出的“卡奥斯工业互联网平台”在20多个国家复制推广……

“中国大企业要保持韧性、再接再厉，在自身迈向世界一流的同时，带动更多中国企业努力攻克关键核心技术，不断提升在全球产业链价值链中的位置，不断提升国际影响力。”高蕊说。

王忠禹进一步指出，企业要根据自身特点和所处环境，参考和对标国际先进企业，调整优化管理模式和组织架构，有效提升国际化经营的能力和水平。同时，要注重跨国经营模式创新，积极参与国际标准和规则制定，推动更多中国品牌、中国标准走出去，增强国际话语权，塑造良好国际形象。

(责编：袁勃、牛镛)