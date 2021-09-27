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在主要国际支付货币中人民币排在第五位——

人民币国际化取得积极进展

2021年09月27日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月26日电  （记者徐佩玉）中国人民银行日前发布2021年人民币国际化报告显示，2020年，人民币的支付货币功能进一步增强，投融资货币功能深化，储备货币功能上升，计价货币功能有新的突破，人民币国际化取得积极进展。

　　2020年，人民币跨境收付金额较快增长，银行代客人民币跨境收付金额合计为28.39万亿元，同比增长44.3%，收付金额创历史新高。人民币跨境收支总体平衡，全年累计净流出1857.86亿元。2021年上半年，银行代客人民币跨境收付金额合计为17.57万亿元，同比增长38.7%。

　　经常项目和直接投资等与实体经济相关的跨境人民币结算量较快增长，大宗商品等重要领域及东盟等地区使用人民币进一步增加。人民币汇率弹性增强，双向波动成为常态。为规避汇率风险，更多市场主体倾向在跨境贸易投资中选择使用人民币。

　　境外投资者积极配置人民币资产，证券投资等资本项下使用人民币成为人民币跨境收支增长的主要推动力量。报告指出，中国经济基本面良好，货币政策保持在正常区间，人民币相对于主要可兑换货币有较高利差，人民币资产对全球投资者的吸引力较强。截至2021年6月末，境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款及存款等金融资产金额合计为10.26万亿元，同比增长42.8%。

　　环球银行金融电信协会发布数据显示，2021年6月，在主要国际支付货币中人民币排在第五位，人民币支付金额占所有货币支付金额的2.5%，较去年同期上升0.7个百分点。2021年一季度，在国际货币基金组织官方外汇储备货币构成中人民币排在第五位，人民币在全球外汇储备中的占比为2.5%，较2016年人民币刚加入特别提款权篮子时上升1.4个百分点。

　　中国人民银行表示，下一阶段，将以顺应需求和“水到渠成”为原则，坚持市场驱动和企业自主选择，进一步完善人民币跨境使用的政策支持体系和基础设施安排，推动金融市场双向开放，发展离岸人民币市场，为市场主体使用人民币营造更加便利的环境，同时进一步健全跨境资金流动的审慎管理框架，守住不发生系统性风险的底线。

(责编：袁勃、牛镛)

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