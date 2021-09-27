本报北京9月26日电 （记者叶紫、李婕）记者从人力资源和社会保障部获悉，由人社部、国家乡村振兴局、新疆维吾尔自治区人民政府共同主办的全国乡村振兴职业技能大赛26日在新疆乌鲁木齐拉开帷幕。

本次大赛以“展技能风采、促乡村振兴”为主题，围绕农村实用型技能，设立砌筑工、汽车维修工、农机修理工、电工、美发师、养老护理员、育婴员、西式面点师、餐厅服务员、电子商务师、中式烹调师（羊肉烘烤）等11个比赛项目和中式面点师（馕制作）表演项目，共有640名选手参赛。各比赛项目均分设职工组和学生组，每个项目设金、银、铜牌和优胜奖，并将奖励突出贡献单位和优秀组织单位。获得职工组前3名的选手将被授予“全国技术能手”称号。

人社部有关负责人表示，举办全国乡村振兴职业技能大赛，旨在带动更多劳动者学习技能、掌握技能，加快培育技能人才和乡村工匠，为全面推进乡村振兴提供有力人才支撑。

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