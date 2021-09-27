本报北京9月26日电 （记者孔德晨）国家市场监管总局日前召开推进粮食市场秩序专项整治电视电话会议，部署粮食市场秩序专项整治工作。会议强调，各地市场监管部门要全面完成专项整治各项任务，保障国家粮食收储和价格政策执行到位，保护农民种粮积极性。

会议指出，各地市场监管部门要按照突出重点时点、重点区域、重点单位、重点行为的要求，在秋粮收购季节组织现场巡查，在收储完成时节组织检查库存情况，在轮储时节组织检查销售情况。特别是河北等13个最低收购价预案执行区域要将这项工作作为重中之重，集中检查国有粮食企业和基层库点，依法查处价格违法行为、垄断行为、计量违法行为等。

为做好今年秋粮收购工作，市场监管总局配合国家发展改革委等8部门深入开展粮食流通“亮剑2021”专项执法行动，严格执行质价政策，从速从严从重查处虚假收购等各类违法违规行为。

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