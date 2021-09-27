本报北京9月26日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，25日，新建上海至重庆至成都沿江高铁武汉至宜昌段开工动员大会在湖北省荆门市举行，这标志着沪渝蓉沿江高铁武汉至宜昌段正式开工建设。

沪渝蓉沿江高铁武汉至宜昌段位于湖北省境内，起自武汉市，经天门市、荆门市，终至宜昌市，正线全长313公里，设汉口（既有）、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北8座车站，桥隧占比85%，设计时速350公里，项目总投资522.7亿元，建设总工期4年。

项目建成后，将推动沿线多个城市迈入高铁时代，极大便利人民群众出行，助力加速构建沿江绿色综合交通运输体系，对服务支撑长江经济带高质量发展、促进湖北加快建成中部崛起战略支点具有重要意义。

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