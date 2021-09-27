人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

沪渝蓉沿江高铁武汉至宜昌段开工建设

2021年09月27日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京9月26日电  （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，25日，新建上海至重庆至成都沿江高铁武汉至宜昌段开工动员大会在湖北省荆门市举行，这标志着沪渝蓉沿江高铁武汉至宜昌段正式开工建设。

　　沪渝蓉沿江高铁武汉至宜昌段位于湖北省境内，起自武汉市，经天门市、荆门市，终至宜昌市，正线全长313公里，设汉口（既有）、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北8座车站，桥隧占比85%，设计时速350公里，项目总投资522.7亿元，建设总工期4年。

　　项目建成后，将推动沿线多个城市迈入高铁时代，极大便利人民群众出行，助力加速构建沿江绿色综合交通运输体系，对服务支撑长江经济带高质量发展、促进湖北加快建成中部崛起战略支点具有重要意义。

(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
携程孙波：利用数字技术完善服务 构建新营销发展模式
　　人民网乌镇9月26日电 （记者许维娜）“最近两年受到疫情的影响，旅游行业确实发生了较大的变化，我们和合作伙伴也都处在适应性的阶段。这个阶段中，数字化对我们的帮助是非常大的。…
以会展产业助力转型升级 中铁会展公司挂牌成立
　　人民网北京9月26日电 （记者栗翘楚）会展业作为现代服务业的重要组成部分，在我国经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，中国会展业逐步走向世界会展业的舞台，以中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等重大会展活动为代表的会展经济迅速崛起。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部