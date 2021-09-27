中国人寿大病保险业务覆盖近4亿人
2021年09月27日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京9月26日电 （记者王俊岭）记者今天从中国人寿保险（集团）公司获悉，截至目前，中国人寿大病保险业务已覆盖全国近4亿城乡居民，社保补充医疗保险业务覆盖5500万人；在办338个健康保障委托管理项目，覆盖近1.4亿人。与此同时，中国人寿的企业年金和职业年金受托投管规模合计约1万亿元，各类年金保险积累准备金约1.3万亿元，发起设立了规模达500亿元大健康基金和200亿元大养老基金等，这都有助于满足日益增长的健康养老金融保险需求。
中国人寿相关负责人表示，保险在健康医疗、养老保障、防灾减损、支农惠农、扶贫开发等领域具有优势，可以成为推进共同富裕的重要抓手。近年来，中国人寿多领域加大产品服务供给，积极参与多层次社会保障体系建设。未来，中国人寿将继续坚守金融本源，持续深化金融供给侧结构性改革，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
(责编：袁勃、牛镛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 携程孙波：利用数字技术完善服务 构建新营销发展模式
- 人民网乌镇9月26日电 （记者许维娜）“最近两年受到疫情的影响，旅游行业确实发生了较大的变化，我们和合作伙伴也都处在适应性的阶段。这个阶段中，数字化对我们的帮助是非常大的。…
相关新闻
- 评论
- 关注