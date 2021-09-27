本报北京9月26日电 （记者王俊岭）记者今天从中国人寿保险（集团）公司获悉，截至目前，中国人寿大病保险业务已覆盖全国近4亿城乡居民，社保补充医疗保险业务覆盖5500万人；在办338个健康保障委托管理项目，覆盖近1.4亿人。与此同时，中国人寿的企业年金和职业年金受托投管规模合计约1万亿元，各类年金保险积累准备金约1.3万亿元，发起设立了规模达500亿元大健康基金和200亿元大养老基金等，这都有助于满足日益增长的健康养老金融保险需求。

中国人寿相关负责人表示，保险在健康医疗、养老保障、防灾减损、支农惠农、扶贫开发等领域具有优势，可以成为推进共同富裕的重要抓手。近年来，中国人寿多领域加大产品服务供给，积极参与多层次社会保障体系建设。未来，中国人寿将继续坚守金融本源，持续深化金融供给侧结构性改革，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

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