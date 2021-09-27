本报记者 李嘉宝

九月二十日，搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭，在中国文昌航天发射场点火升空。

新华社记者 杨冠宇摄

9月17日，中国神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。20日，天舟三号货运飞船发射成功，与空间站组合体完成自主快速交会对接。一周之内，中国接连完成神舟着陆、天舟升空两项壮举，在深空探测和空间站建设上迈出新的步伐，引发国际社会高度关注。

“稳步推进太空计划”

执行神舟十二号飞行任务的3名中国宇航员，吸引着全球外媒的闪光灯。埃菲社报道指出，神舟十二号航天员乘组已经在空间站组合体工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。在德新社看来，这标志着中国载人航天迈出重要一步，“中国正稳步推进其太空计划”。

法新社关注到，神舟十二号任务是中国近5年来开展的首个载人航天任务。天和核心舱为每名航天员提供了单独的居住区、“太空跑步机”和健身单车。驻留空间站期间，3名中国航天员进行了太空行走并开展了科学实验。

路透社指出，神舟十二号航天员通过太空行走，验证了天和核心舱的生命保障系统，测试了机械臂，并为下次到来的乘组人员清理了物资。

北非大陆上的万家灯火、中国新疆的天山和赛里木湖、秘鲁高原下白浪翻滚的海洋……神舟十二号航天员在轨摄影作品向全球公布，展现了太空视角下的壮美地球，吸引各国网友点击浏览。美国“趣味科学”网站赞叹，神舟十二号航天员从太空轨道上拍摄了一大批令人惊叹的图像。

近期，各大外媒持续报道了神舟十二号返回以及天舟三号的发射、对接。路透社称，神舟十二号任务是中国空间站阶段首次载人飞行任务，而天舟三号任务是完成空间站建设所需的11次任务中的第4次，是空间站关键技术验证及建造阶段的第2次货物运输应用性飞行。

美国《太空新闻》网站报道，天舟三号货运飞船采用自主快速交会对接模式，成功对接空间站天和核心舱。随着中国空间站建设继续进行，天舟三号正在为即将开启的神舟十三号载人飞船任务运送补给。

埃菲社关注到，天舟三号装载了航天员生活物资、舱外航天服和推进剂等货物，预计可保证3名航天员在空间站驻留6个月的饮食。西班牙“瑙卡斯”科学网站指出，天舟三号飞船与空间站成功对接，为神舟十三号载人飞船的发射铺平了道路。

“日益增长的信心和能力”

“未来，中国将会有更多航天员刷新纪录，创造中国高度。”美联社报道了中国航天员聂海胜这句令人振奋的话。BBC指出，神舟十二号任务的成功，是中国在太空领域日益增长的信心和能力的又一次证明。

今年以来，从“天和”入九天到“天舟”完成妥投，从“祝融号”巡游火星到3名航天员“入住”太空……一次次激动人心的发射让世界看到，中国太空探索范围更深更广，深空探测能力持续增强。

正如美国《外交学者》杂志所说：“2021年对中国航天来说是激动人心的一年。”欧洲航天局航空航天工程师克里斯托弗·博纳尔由衷感叹，2021年中国在航天领域取得的巨大成就，刷新了人类对航天、空间领域的认知。

法国“20分钟新闻”网站刊文称，神舟十二号任务圆满成功，再次表明了中国加大航天投入力度的决心，显示了中国的技术实力。“中国是当之无愧的航天领域主要参与者，走在全球太空探索的最前沿。”

法国航天研究专家菲利普·库埃赞叹：“中国航天事业的发展速度令人惊叹，中国对太空的探索已达到前所未有的水平。”

巴西圣保罗大学能源与环境研究所所长伊尔多·萨乌埃尔指出，空间科学需在多领域将科学知识转化为技术设备并集成大量设备与系统，这无疑是国家能力的具体体现。中国能以新方式探索太空，中国的空间站和月球、火星等探索计划承担了这种先锋角色。

俄罗斯《共青团真理报》刊文指出，航天工程项目是综合性的成果，能够有力推动工程、军事技术和通信的发展，中国形象和中国实力也得到了大幅提升。

“空间站正逐渐成为现实”

对于中国空间站建设及未来合作前景，国际社会充满期待。

德新社在报道中称，在中国完成其迄今时间最长的载人航天任务之后，下一批中国航天员预计不久将出发前往空间站。如果国际空间站按计划在未来几年退役，中国将是唯一运营空间站这样的“太空前哨”的国家。

俄罗斯航天科普工作者维塔利·叶戈罗夫指出，近几个月来，我们看到中国在空间站建设方面取得诸多重要成果，这项工作正在稳步推进。中国将把太空科研推进到一个新阶段。任何一项科研成果终将成为全人类的成就。中国航天事业的成功为人类了解周围世界、宇宙乃至人类本身作出了贡献。

“中国空间站正逐渐成为现实。”俄罗斯《共青团真理报》认为，中国推进空间站建设的计划进展顺利。

澳大利亚国立大学天体物理学博士布拉德·塔克表示，神舟十二号任务是保障中国空间站投入使用的重要一步，中国航天员为此开展了大量工作。预计中国空间站将承担来自世界各地的科学实验，这些太空科研活动非常重要。

巴基斯坦伊斯兰堡空军大学副教授阿里·萨鲁什表示，建成后的中国空间站将成为在近地空间开展各类实验、观测研究太空和其他天体的平台。“预计数年后，许多他国太空科研项目将在中国空间站内开展，这有利于中国与国际伙伴加深太空科研合作”。

欧洲航天局战略部主任戴德尔·施密特表示，“已经有很多欧洲国家与中国进行了航天领域的双边合作。希望在未来中国的探月工程以及其他空间领域里，可以产生更多具有历史性意义的双边、多边合作成就。”

(责编：袁勃、牛镛)